Elektrokoloběžky do Hradce Králové vtrhly jako povodeň v létě 2021. Jenže podnikání společností Lime a Bolt nebylo nijak regulované a takřka hned se začaly projevovat velké problémy hlavně se živelným odkládáním strojů v ulicích města. „Koloběžky dokonce padaly z obrubníků do silnice, viděl jsem na vlastní oči, jak řidič dopravního podniku musel vystoupit a jednu uklidit při výjezdu ze zastávky,“ připomněl časté problémy z léta 2021 někdejší ředitel hradecké městské policie a dnes náměstek primátorky pro dopravu Miroslav Hloušek.

Koloběžky dokonce v krajních případech končily v kontejnerech na odpad, v korunách stromů nebo v řece. Loni v lednu tak město přijalo vyhlášku, která parkování elektrokoloběžek reguluje. „Předcházející vedení města firmy vyzvalo k jednáním, kde by chtěly mít parkovací plochy pro koloběžky a z těchto ploch by platily jako každý jiný za zábor veřejného prostranství. Že na to firmy nepřistoupily, to už je věc další,“ konstatuje Miroslav Hloušek, který Deníku potvrdil, že žádná jednání s provozovateli sdílených elektrokoloběžek nyní vedení města nevede.

Koloběžky v Hradci dál budí vášně. Jedna už skončila i v řece

Sdílené elektrokoloběžky nakonec fungovaly v Hradci jen část jediné sezóny. Firmy je před zimou z ulic stáhly a další rok na jaře je už do města nevrátily. A neplánují to ani letos. „Jezdil jsem na nich rád, je to škoda, že se město a firmy nedohodly. Prostě jsem si koloběžku vzal, svezl se a pak ji někde odložil,“ vzpomíná univerzitní student Milan. „Že s nimi byly problémy? Já ji vždycky vrátil tam, kde nepřekážela. Je to všechno o lidech a dodržování pravidel,“ dodává mladík.