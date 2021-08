Hradecký fotbalový klub by se kromě nového stadionu už brzy mohl dočkat i nového majitele. Radnice jedná o prodeji většinového podílu s několika zájemci.

Těžká technika úřaduje na hradeckém fotbalovém stadionu. | Foto: Michal Fanta

Jako zvláštní úkaz působí na mapě elitních českých fotbalových klubů FC Hradec Králové. Nejenže zatím nemá adekvátní vlastní stadion, výjimečný je i tím, že jeho stoprocentním vlastníkem je město. Hradecká radnice proto každý rok do klubu investuje zhruba 35 milionů korun. To vadí části veřejnosti i politiků, kteří dlouhodobě prosazují prodej klubu do soukromých rukou. Pokusů o prodej se za posledních 20 let uskutečnilo několik, nikdy to ale nedopadlo dobře.