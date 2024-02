O zabezpečení renesanční stavby, které by mělo předejít tragédiím, rozhodlo minulé vedení města v březnu 2022. „Poslední tragický pád z Bílé věže zaznamenala policie na konci září 2020,“ uvedla mluvčí policie Šárka Pižlová. Od roku 2016 ukončilo život skokem z hradecké dominanty celkem pět lidí, ženy i muži od 20 do 56 let. Ochoz památky ve výšce šedesát metrů nad Velkým náměstím dnes lemuje pískovcová zídka a ocelové zábradlí, které se dá přelézt.

Památkáři postupně konzultovali s projektantem řadu variant řešení. Chtěli, aby ocelové sítě památku z konce 16. století co nejméně hyzdily. Řešil se vhodný materiál, velikost ok sítí tak, aby byly výsledné sítě dostatečně pevné, ale nebránily výhledu ani nehyzdily pohled na věž zdola. Současně památkáři požadovali, aby ukotvení sítí co nejméně zasahovalo do památky.

„Problém spočívá v tom, že památková péče by chtěla minimalizovat zásahy do ochozu. Nechtěli jsme, aby se vrtaly nové otvory do kamenné architektury,“ vysvětluje vedoucí Odboru památkové péče magistrátu Jan Falta. Památkáři chtěli, aby se ochranné sítě upevnily do už existujících kotevních bodů. „To, co bylo navrhováno, bylo nefunkční. Posledním návrhem byla síť z lanek. Problém toho ochozu je, že je strašně křivý. Jsou tam deseti až patnácticentimetrové rozdíly,“ připomíná Jan Falta.

V horní části vyhlídky se pak uvažovalo o tom, že ochranná síť bude připevněná do železného vodorovného táhla, které drží ochoz po staletí pohromadě. „To má statickou funkci a my jsme říkali, že pokud se má kotvit do renesančního táhla, tak musí být doloženo, že kotvení táhlo nepoškodí, a to jsme nedostali. Kdyby se muselo vrtat jinde, tak by ta síť byla křivá, nebo nefunkční,“ připomíná Jan Falta. Dodává, že tím návrhy na zabezpečení před sebevražednými skoky z Bílé věže skončily: „Státní památkové péči nebylo předloženo řešení, které by odpovídalo hodnotě kulturní památky. Všechno to byly nějaké konzultace, neproběhlo žádné správní řízení.“

Tři otravy psů v jedné ulici. Fenku na Slezském Předměstí mohl zabít karborufan

Podle Řádka bylo navrženo celkem 16 variant zabezpečení, ale kompromis s památkáři se najít přes veškerou snahu nepodařilo. „Odbor památkové péče bohužel neschválil ani jeden z návrhů, protože by narušily autenticitu a estetiku a historickou estetickou hodnotu věže a některé potenciálně akceptovatelné varianty zase nebyly technicky proveditelné,“ vysvětluje náměstek primátorky Lukáš Řádek.

Opozice zastavení projektu kritizuje. „Z mého pohledu je velká škoda, že současné vedení radnice tuto věc podceňuje, protože lidské životy jsou něco, co bychom měli chránit. Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody,“ myslí si místopředseda zastupitelského klubu hnutí ANO Denis Doksanský.

„Po pečlivém zvážení všech faktorů a možností jsme dospěli k rozhodnutí ukončit tento projekt, protože věříme, že peníze a úsilí, které bychom do něj investovali, můžeme využít efektivněji na jiné projekty, které přinesou přínos pro naše obyvatele,“ namítá Lukáš Řádek a připomíná, že odbor památkové péče magistrátu je státní správa a vedení města na jeho rozhodování nemá žádný vliv.

Projektantem zabezpečení ochozu je firma Carl Stahl, smlouva s ní byla uzavřená na částku bezmála 400 tisíc korun. Zaplaceno zatím nedostala, ale město se s ní za reálně provedené práce bude muset vyrovnat.

Bílá věž v Hradci Králové Renesanční Bílou věž nechali měšťané postavit mezi lety 1574 a 1585. Vysoká je 72 metrů, vyhlídkový ochoz je 60 metrů nad historickým centrem města. Památka je jedním z největších turistických lákadel Hradce Králové. Ročně věž navštěvuje kolem 35 tisíc lidí. Za dobré viditelnosti nabízí výhled třeba až na vrcholky Krkonoš a Orlických hor.

Mohlo by vás zajímat: Málo zákazníků, ostrá konkurence a omšelé okolí drtí obchodníky na Benešovce