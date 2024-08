Jan Švejdar v lednu k úmrtí Jiřího Karáska na sociální síti X uvedl: „Zažili jsme spolu spoustu hezkých, ale i krutých chvil. Proto jsme k sobě měli hodně blízko. A proto od něho vím, jakému nátlaku byl v práci vystaven. Vím od něj každé slovo, které mu bylo po příchodu nového ředitele řečeno s cílem se ho zbavit. Jirka neodešel dobrovolně, byl donucen.“

S informací, že ani jeho odchod z funkce nebyl dobrovolný, se následně Deníku N ozval také Pavel Škandera, dlouholetý šéf trutnovské policie. V obou případech měl být zdrojem nátlaku ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje Petr Sehnoutka.

„Bylo mi velmi jasně řečené panem ředitelem, že tady nezůstanu. Bylo to rychlé. Řekl mi, že tady nebudu. Odůvodněné to bylo tím, že se dlouhodobě znám s bývalým panem prezidentem Švejdarem. A takoví lidé tady prý nebudou, protože je nechce, a udělá vše pro to, aby to tak bylo. A tak jsem se rozhodl a odešel jsem od policie,“ uvedl tehdy.

Prověřování obou odchodů ze strany Úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR bylo ukončeno v dubnu a neshledalo žádné podezření ze spáchání trestného činu či přestupku ze strany krajského ředitele.

Podle serveru Aktuálně.cz navázalo na předběžné šetření kázeňské řízení. Ředitel Sehnoutka se v něm zodpovídal z toho, zda chováním k oběma policistům porušil etický kodex policie.

Kázeňské řízení na začátku srpna skončilo, Sehnoutka etický kodex policie neporušil. „Policejní prezident se ztotožnil se zjištěními i právním názorem pověřeného důstojníka a řízení o kázeňském přestupku zastavil, neboť spáchání skutku, o němž se řízení vedlo, nebylo příslušníkovi prokázáno," citovalo Aktuálně.cz mluvčího policejního prezidia Jozefa Bocána.

Sehnoutka nastoupil do čela královéhradecké policie loni v létě. Podle vyšetřování se měl provinit proti kodexu v části 4b, která příslušníkovi sboru ukládá „dbát, aby vztahy byly založeny na základě profesní kolegiality, vzájemné úcty, respektování zásad slušného a korektního jednání; jakékoliv formy šikanování a obtěžování ze strany spolupracovníků či nadřízených jsou vyloučeny“.