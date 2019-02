Hradec Králové - K frekventované křižovatce u výjezdu z fakultní nemocnice se vrátí semafory. Fungovat by měly ještě letos. Město za ně zaplatí 3,5 milionu korun.

Později, než se předpokládalo, ale přece. Do Zborovské ulice by se ještě letos měly vrátit semafory, které zde fungovaly už loni během rekonstrukce okružní křižovatky Brněnská. Semafory, které zde byly dočasně umístěné u výjezdu z největšího zdravotnického zařízení ve východních Čechách, se v řízení dopravy osvědčily a město nyní připravuje jejich trvalou instalaci do doby rekonstrukce křižovatky Mileta. Nová světelná signalizace, za kterou město podle předběžné studie zaplatí 3,5 milionu korun by podle slov náměstka primátora Jiřího Bláhy měla být funkční do konce tohoto roku.