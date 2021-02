Už v příštím měsíci se do Zborovské ulice k výjezdu z hradecké fakultní nemocnice konečně vrátit semafory, Místo trvalých semaforů, na kterých město marně pracovalo poslední dva roky, tam město už v březnu instaluje semafory dočasné. Tento týden to schválili hradečtí zastupitelé.

Ilustrační foto. | Foto: Pexels/Paul Volkmer

Dočasné semafory budou k výjezdu k nemocnice umístěné zejména s ohledem na připravované očkovací centrum ve fakultní nemocnici, s jehož vznikem se v okolí očekává zintenzivnění dopravy. Jelikož se jedná o dočasnou instalaci, bude jejich provedení město financovat formou pronájmu, měsíc by měl vyjít přibližně na sto tisíc korun. Na místě by semafory měly zůstat do zahájení rekonstrukce křižovatky Mileta, které je plánované na léto příštího roku.