Jaké jsou vaše první dojmy poté, co už víte, že příštích šest let bude hradeckým senátorem?

Mám z toho samozřejmě obrovskou radost jak já, tak můj tým a všichni moji podporovatelé. Mnozí z nich už mi volali a gratulovali.

Čekal jste takový výsledek?

Upřímně musím říct, že jsem dnes vítězství očekával, protože jsem doufal, že se spojí demokraticky smýšlející voliči a přijdou mě i díky podpoře osobností z jiných stran podpořit. Určitě jsem ale čekal, že ten rozdíl bude těsnější, třeba o deset procent.

Čemu byste se chtěl v nové roli senátora primárně věnovat?

Jak už jsem říkal dříve, určitě bych chtěl nastavit aktivní spolupráci s obcemi na Hradecku. Aby tam opravdu byla zpětná vazba a mohli jsme společně pracovat na rozvoji našeho regionu. Samozřejmě se v Senátu budu muset nejdříve zorientovat. Určitě se chci začít věnovat zákonům v oblasti dostupného bydlení. To je ostatně téma, které jsem hodně akcentoval v kampani.

Máte jasno v tom, do kterého ze senátních výborů byste rád zamířil?

Myslím si, že se ode mě očekává, že se jako právník zapojím do ústavně-právního výboru, což si dokážu představit. Nicméně zajímal by mě také například výbor pro evropské záležitosti nebo zahraniční výbor. A zvážím také práci v komisi pro Ústavu a ústavní procedury, protože si myslím, že bychom mohli v Senátu některé věci upravit tak, aby fungovaly lépe než doposud. Tomuto tématu jsem se dlouho věnoval v akademické sféře, takže i to by pro mě bylo určitě zajímavé.

Vaší kandidaturu podpořilo už před prvním kolem sedm politických subjektů. Jste rozhodnutý, ke kterému senátorskému klubu se nyní připojíte?

Od začátku jsem měl s podporujícími stranami dohodu na tom, že se v případě zvolení stanu členem senátorského klubu hnutí Senátor 21. Chtěl bych ale zmínit, že mým původním navrhovatelem byl Hradecký demokratický klub (HDK), který mi před několika lety umožnil pustit se do v Hradci Králové do komunální politiky, za to jim moc děkuji. V Senátu ale HDK není, takže vstoupím do klubu hnutí Senátor 21.