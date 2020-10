Zatímco v prvním kole podpořilo Maška 8578 voličů, o týden později vhodilo lístek s jeho jménem do hlasovacích uren o více než dva tisíce voličů méně. Jan Holásek naopak svůj výsledek z prvního kola dokázal zdvojnásobit a v kole druhém ho podpořilo přes 15 tisíc voličů.

Sám Mašek po vyhlášení volebních výsledků neskrýval zklamání. "Nebudu říkat, že jsem nečekal o trochu lepší výsledek, ale to je život. Zvítězil kandidát se silným finančním zázemím, který je politicky orientován velmi odlišně než já. Má za sebou neúspěšnou kandidaturu do Senátu v Berouně, tak snad po úpravě programu pro Hradec místním voličům přinese kýžené výsledky. Uvidíme, jak se ve vysoké politice zorientuje a do jakého klubu se v Senátu zapojí, když kandidoval jako "nezávislý" kandidát s podporou tolika rozličných uskupení a politických směrů. Každopádně mému protikandidátovi gratuluji k přesvědčivé výhře a přeji mu v práci v horní komoře hodně zdaru a naplnění slibů pro občany Královéhradecka," napsal Mašek na sociální sítě.

Ve svém hodnocení narážel jednak na fakt, že Holáskova intenzivní kampaň byla až čtyřikrát dražší než ta jeho a podporovalo ho v ní hned sedm politických uskupení, ale také připomněl čtyři roky starou kandidaturu svého nynějšího soka na Berounsku. Holásek tehdy v senátních volbách, ve kterých ho podporovali Piráti, KDU-ČSL, Zelení a Nezávislí, skončil na třetím místě.

Při hodnocení svého volebního výsledku Mašek připomněl i pozici hnutí ANO na komunální a krajské úrovni na Hradecku. Nejsilnější politická síla v zemi zde opakovaně neuspěla nejen v senátních, ale oproti jiným částem republiky musel být pro hnutí zklamáním i výsledek zdejších krajských voleb. "Musíme si v následujících dnech zanalyzovat výsledky a říci si, co děláme špatně a kam směřovat dál. Hnutí ANO v Hradci Králové vstupovalo na scénu jako protipól toho, co se zde dělo v předchozích letech. Tedy jako jasná opozice vůči HDK. Dnes jsme ale v situaci, kdy exprimátor z HDK bude řídit krajské zdravotnictví a HDK spolu s TOP09 a dalšími podporovateli slaví zisk senátorského mandátu," narážel Mašek nejen na volební úspěch Jana Holáska, ale také na politický comeback někdejšího hradeckého primátora Zdeňka Finka.

Maška také mrzí, že i přes spolupráci na hradecké radnici nedostal pro druhé kolo senátních voleb podporu od občanských demokratů. Aspoň tedy ne ode všech. Podpořil ho sice například dlouholetý hradecký zastupitel Martin Soukup, ale sám neúspěšný kandidát ODS z prvního kola senátních voleb Pavel Staněk se rozhodl nevyjádřit podporu ani jednomu z kandidátů. "Ve vedení města spolupracujeme s ODS, s jejímž kandidátem jsme si podali ruku na to, že se budeme podporovat ve druhém kole. To se nestalo, trochu jsem to čekal. Pouze několik jedinců z hradecké ODS mě podpořilo a vážím si toho. V krajských volbách se stalo něco podobného. Před volbami jsme s ODS vyjednávali, byli jsme ubezpečeni, že nechtějí už žádnou osmikoalici, ale že mají zájem o koalici nejvýše dvou až tří subjektů, kde vítěz bude mít hejtmana. No a nakonec se složí koalice - kočkopes z deseti stran. Pro mě velká zkušenost, že v naší politice nelze nikomu a nic věřit. Takže nic nevzdávat. Zase po tom výprasku narovnat záda a jít dál," postěžoval si Mašek i na povolební jednání na kraji. Tam nakonec vítězná koalice ODS, STAN a Východočechů utvořila krajskou vládu s Piráty, Koalicí pro KHK a Spojenci pro KHK. Ve volbách druhé hnutí ANO skončilo na Královéhradecku stejně jako před čtyřmi lety v opozici.

A otazník visí i nad budoucností koalice v Hradci Králové, kde ANO už dva roky vládne společně s ODS a Změnou pro Hradec a Zelenými. "Máme nad čím přemýšlet. Zda zůstávat v koalici ve vedení města, nebo to přehodnotit," naznačil Mašek.