Už třicet let se o seniory stará soukromé centrum v Nechanicích. Ke kulatému výročí Senior centrum Nechanice pořádá výstavu fotografií a také otevře své brány veřejnosti. Lidé se budou moci seznámit s plány na rekonstrukci centra.

Senioři, ilustrační foto. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

Výstava fotografií k výročí třiceti let Senior centra se bude konat na Husově náměstí v Nechanicích a dále pak na ulici Pražská. Výstava potrvá od 13. do 24. listopadu. Dne 22. listopadu se uskuteční Den otevřených dveří, od 9 do 17 hodin se lidé budou moci seznámit s náhledy blížící se rekonstrukce. O akcích ke třicetinám informovalo město Nechanice na svém webu.

Soukromý penzion v Nechanicích založila v roce 1993 Eliška Votavová. „Naším posláním je poskytovat kvalitní ošetřovatelské služby pro seniory v penzionu rodinného typu s individuálním přístupem ke klientovi,“ uvádí organizace na svých webových stránkách.

Nejstarší budova penzionu pochází ze 40. let, kdy sloužila jako pražírna kávy. „Za totality zde byla Mototechna, kde se prodávaly náhradní díly na vozy Škoda. Prvních 25 seniorů do této budovy jsme přijali do péče v listopadu 1993,“ poodkrývá soukromý penzion svou historii.