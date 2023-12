Velkoformátové fotografie klientů místního Senior centra zpestřují centrum Nechanic. Výstava vznikla k výročí třiceti let existence soukromého zařízení pečujícího o seniory. Cílem výstavy je dát často neviditelné seniory do centra pozornosti.

Pokud nemáte do Nechanic cestu, na černobílé fotografie z výstavy se podívejte na videu. | Video: Senior centrum Nechanice

Husovo náměstí v Nechanicích zaplnily fotografie klientů místního soukromého zařízení pro seniory. Výstavu tvoří dvanáct velkoformátových černobílých fotek velikosti A0.

„Výstava už stojí v centru Nechanic, podle ohlasů je zdařilá. Foceno je před dvěma týdny a jsou na nich senioři z místního Senior centra, které v těchto dnech slaví 30 let od vzniku,“ sdělila Andrea Votavová, ředitelka Senior centra Nechanice.

Výstava v centru města je k vidění až do 14. prosince. Cílem výstavy bylo seniory a stáří zviditelnit ve veřejném prostoru.

„Naším cílem bylo dát seniory, kteří bývají ve veřejném prostoru často pro společnost neviditelní, do centra pozornosti. A tak trochu ukázat různé polohy stáří, ve kterých se kombinuje křehkost/síla, radost a i možná někdy i trochu smutek jak to všechno rychle uteklo,“ popisuje důvody výstavy Votavová.

Jak Andrea Votavová podotýká, za fotkami jsou i krásné příběhy: „Například manželského páru, který oslavil 70 let od svatby a stále si moc hezky projevuje vzájemnou náklonnost nebo 94 leté zdravotní sestřičky, které byste tipla maximálně 75 let jak je bystrá a vtipná. Zkrátka co fotka, to životní story.“

Cílem zařízení je poskytovat kvalitní ošetřovatelské služby pro seniory v penzionu rodinného typu s individuálním přístupem ke klientovi. Podle ředitelky je Senior centrum Nechanice podle všeho vůbec nejstarší soukromé zařízení svého druhu v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Nejstarší budova penzionu pochází ze 40. let, kdy sloužila jako pražírna kávy. „Za totality zde byla Mototechna, kde se prodávaly náhradní díly na vozy Škoda. Prvních 25 seniorů do této budovy jsme přijali do péče v listopadu 1993,“ poodkrývá centrum na webu svou historii.