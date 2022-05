Senior měl využít chvíle, kdy byly dveře, které se otevírají zevnitř elektronickým kódem, otevřené. „Pán prošel dveřmi, když procházela jiná osoba. To mohla být cizí osoba nebo zaměstnanec,“ vysvětluje ředitelka domova Lusková. Teď chce případ prošetřit: „Je to mimořádná událost. Musíme zjistit, kdo je viníkem. Musíme to vyhodnotit i z pohledu, jestli máme dostatečná bezpečnostní opatření. Musíme ale pracovat i s tím, že ti lidé mají určitou míru pohybu. Budeme zvažovat, zda neuplatnit nějaké další bezpečnostní prvky, aniž by to omezovalo lidská práva našich klientů.“

Hledaný hradecký senior byl nalezen mrtvý u rybníku poblíž domova důchodců

Podobný případ v Domově U Biřičky nepamatují: „Tendence k odchodům a záchyt lidí se děje docela často. Nemůžeme mít tady klienty zavřené, musíme dodržovat jejich práva. Je to tenká hranice,“ vysvětluje Daniela Lusková.

Zřizovatelem domova je Královéhradecký kraj. Náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Martina Berdychová říká, že případ je čerstvý a nechtěla ho zatím příliš komentovat: „Samozřejmě informaci, že k této události došlo, jsem od paní ředitelky měla. Určitě si nad tím sedneme, jestli nenastavit nějaká preventivnější opatření. Ale tyto věci se bohužel občas stanou.“

Do rozsáhlé pátrací akce se od úterního poledne zapojily desítky zaměstnanců domova. Celkem v úterý pátralo 100 lidí, ve středu pak 140. „Seniora jsme hledali pomocí vrtulníku s termovizí i speciálně vycvičených psů. Kromě policistů, zaměstnanců domova se zapojili i hasiči a horská služba,“ popisuje třicetihodinové hledání mluvčí policie Iva Kormošová. Pátralo se v Hradci Králové i v lesích, které začínají jen stovky metrů od domova. Muže už bez známek života našel pes horské služby jen něco přes kilometr od domova. „Prvotním ohledáním nebylo zjištěno cizí zavinění. Byla nařízena zdravotní pitva. Další okolnosti prověřujeme,“ dodává k smutnému případu Iva Kormošová.