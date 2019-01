Hradec Králové - Město Hradec Králové získalo v loňském roce nejvyšší ocenění v rámci soutěže Obec přátelská rodině a seniorům. Součástí tohoto úspěchu jsou i hradecké organizace, které přispívají k lepšímu životu ve městě.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Jednou z nich je organizace Prostor Pro, která v lednu otevírá pod rodinným centrem Pohoda klub pro seniory nazvaný Dřevěnka. Slavnostní otevření centra je naplánováno na 24. ledna, kdy si zájemci mohou prohlédnout prostory a seznámit se s programem, který je pro budoucí členy klubu připraven.

Klub bude ve své pilotní verzi otevřen zprvu každý čtvrtek od 15 do 19 hodin. V případě zájmu se otevírací doba může rozšířit i na další dny. Senioři se mohou těšit nejen na posezení při kávě či čaji, ale i na prostor pro hry, čtení knih, rukodělné aktivity, filmová odpoledne, workshopy a odborné přednášky.

Do klubu bude možné chodit jednorázově na vybraný program nebo si zaplatit členský poplatek 200 korun na rok, který zahrnuje základní aktivity a služby. Koordinátorka klubu Dřevěnka Adéla Břeštovská pak k otevření Dřevěnky podotýká: „Pro seniory je důležité trávit čas aktivně a být ve společnosti. Uděláme vše pro to, aby se u nás cítili dobře a do klubu se vždy těšili.“