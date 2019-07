Senioři znovu vyrážejí na Rock for People

Na festival Rock for People, který se koná v termínu od 4. do 6. července, vyrazí již podeváté za posledních deset let také královéhradečtí senioři.

Ve spolupráci s Centrem sociální pomoci a služeb, Městskou organizací Senioři ČR a klubem důchodců v Harmonii byla přihlášena přibližně stovka seniorů, kteří se zúčastní v pátek koncertu skupiny Olympic. „Projekt senioři na Rock for People je již tradiční záležitost. Jde tady především o dialog generací. Vidíte, jak se mezi sebou baví dvacetiletí a sedmdesátiletí a rozumějí si. Právě třeba na této akci je vidět, že Hradec je skutečně město přátelské seniorům," sdělil k akci náměstek primátora pro oblast sociálních věcí Martin Hanousek. V minulosti již senioři na Rock for People viděli například Karla Gotta, Pavla Bobka nebo Marii Rottrovou. Na festival dorazí zhruba dvě hodiny před vystoupením kapely Olympic, aby měli možnost se občerstvit a načerpat festivalovou atmosféru. Vstup do areálu mají zajištěný zdarma.

Autor: Redakce