Už je to dlouhých sedmadvacet let, kdy se poprvé k jednomu stolu bezejmenné hospůdky sešli štamgasti seriálu Hospoda. A že je toto dílo, které vznikalo pod taktovkou režiséra Jaroslava Dudka, stále populární, nesvědčí jen jeho každoroční repríza, ale také fanouškovský zájem. Ten se projevil v sobotu v Pivnici Kobyla v Hradci Králové, kde se uskutečnil vůbec první sraz fanoušků tohoto seriálu. Z dnes již legendárního seriálu na něm vystoupil tělocvikář Jonáš a stále sympatická servírka Janinka. Tedy herci Václav Knop a Eva Čížkovská.

Trampolína a Janinka opět u výčepu. Hradec uctil legendu jménem Hospoda | Video: Petr Vaňous

Do naší hospůdky, vedou jen tři schůdky. Kdopak by neznal poutavou znělku seriálu Hospoda, který tu je s námi již takřka třicet let. Po tolika letech se však poprvé stalo, že se aktéři tohoto legendárního díla ocitli v hospodě, ze které opravdu vedou tři schody. Stalo se tak na vůbec prvním setkání srazu fanoušků tohoto dvaapadesátidílného seriálu, který se uskutečnil v Pivnici Kobyla v centru Hradce Králové. Zaplněný výčep přijeli pozdravit, ale také zodpovědět pár záludných otázek, Václav Knop, alias profesor tělocviku Jonáš, a Eva Čížkovská, která si zahrála sympatickou servírku Janinku.

„Zvali jsme i Petra Nárožného, Jana Kanyzu, Josefa Dvořáka a Zuzanu Bydžovskou, tedy doposud žijící pamětníky tohoto díla. Bohužel se omluvili buď z pracovních či zdravotních důvodů,“ osvětlil hned na začátku setkání jeden z pořadatelů akce Ferninand Polák.

Všichni přítomní si pak s úsměvem vzpomněli na ty, kteří již nejsou mezi námi a vysedávají v nebeském výčepu. Tedy Bronislava Poloczka, neboli Pana Babulu, Goliáše Jiřího Krytináře, Vencu Ladislava Potměšila, harmonikáře Pavla Vondrušku, doktora Práška Jiřího Menzela, dědu v podání Lubomíra Lipského i dámské osazenstvo Blaženu Holišovou a Věru Tichánkovou.

„Se všemi to byla úžasná spolupráce, ale asi jen málokdo ví, že ani jeden ze štamgastů prakticky alkoholu neholdoval. Tak například topič Bronislav Poloczek měl vždy vedle stolu připraven čaj,“ zavzpomínal na natáčení Václav Knop. Ten přítomné osazenstvo překvapil tím, že s sebou přivezl autentickou píšťalku, se kterou v seriálu takřka srostl. „Když jsem si četl scénář a viděl jsem roli tělocvikář, tak jsem nevěděl, jak ji uchopit. Ale vzpomněl jsem si na jednu učitelku tělocviku, která vůbec nemluvila a místo slov používala právě jen píšťalku. A tak jsem ji tam přinesl taky,“ uvedl Václav Knop a také prozradil, že dalším předobrazem tělocvikáře a jeho postavy byly „Kuní ksift“ Frank Burns z oblíbeného seriálu MASH, kterého daboval jen několil let dříve před vznikem Hospody.

Eva Čížkovská, která předtím zazářila ve filmu Diskopříběh, zavzpomínala na to, že byla v době natáčení v požehnaném stavu, ale nikdo si toho nevšiml. „Jednou za mnou přišel pan režisér Dudek a řekl mi, že se doslechl, že jsem těhotná a jestli mi nevadí, že zase točím. Řekla jsem mu, že je to v pohodě, že sice za týden rodím, ale že to zvládnu,“ uvedla populární Janinka.

Řeč přišla i na pití piva při natáčení. „To jsme měli zakázáno. Ráno se vždy načepovalo pivo a když padala pěna, tak chodili rekvizitáři a vidličou kvedlali v půllitru tak dlouho, než ji opět vytvořili. A když už to nešlo, přišli se šlehačkou. A to by pil jen idiot,“ osvětlil Václav Knop. Sama Eva Čížkovská si nakonec opět stoupla za výčep a fanouškům pár piv načepovala. S úsměvem a bez vidličky.