Radnice počítá, že by na jaře příštího roku mohla získat stavební povolení. „Stavba bude rozdělena na etapy s tím, že se zahájením stavebních prací by měl pan Kubík předběžně počítat na podzim 2022. Město pak plánuje zahájení stavebních prací na parteru dle dosavadního harmonogramu v roce 2023,“ přiblížila pro Hvězdu nadějný výhled mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová.

Letos v květnu plán schválili hradečtí zastupitelé. Město by mělo s firmou Kubík spolupracovat a postarat se o úpravu parteru.

„Měl by tam vyrůst polyfunkční dům s podzemním parkovištěm. V přízemí by měly být obchody, v patře byty a nad tím mezonetové byty se zelenou střechou,“ řekl o novém projektu předseda výboru pro územní plánování Oldřich Vlasák (ODS).

Současný stav areálu Hvězda je opravdu tristní. Už brzy by se to ale mělo změnit. | Foto: Martin Patkoš

