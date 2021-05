/MAPA OBJÍŽDĚK/ Řidiči, pozor! Během následujících dvou víkendů 22. – 23. 5. a 29. – 30. 5. 2021 proběhne v Hradci Králové rekonstrukce křižovatky I/35 v ulici Brněnská u OC Futurum. Provoz na sil. I/35 bude obousměrně umožněn v režimu 1+1. Omezena budou odbočení ze silnice I. třídy do ulice Jana Masaryka a Mrštíkova.

Rekonstrukce křižovatky u OC Futurum | Foto: ŘSD

"Rekonstrukce celé křižovatky bude rozdělena do dvou etap. První etapa proběhne o víkendu 22. – 23. května, II. etapa následující víkend 29. – 30. května. V průběhu obou víkendů bude provoz na silnici I/35 ulicí Brněnskou umožněn v obou směrech pouze jedním jízdním pruhem. Ve směru na Brno bude na křižovatce uzavřeno odbočení do ulice Mrštíkova, v opačném směru do Hradce Králové nebudou řidiči moci odbočit do ulice Jana Masaryka," uvedlo Řesditelství silnic a dálnic na svém Twitteru.