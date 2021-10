Po udělení souhlasu s předčasným užíváním, které tento týden vydal silniční úřad, je tak silnice opět plně průjezdná pro automobily. Na silnici mezi Malšovicemi a Svinary pracovali dělníci už třetí rok v řadě. Tentokrát se zaměřili na úsek od Malšovy Lhoty, kolem zahrádek Rozkvět míru až do Malšovic po ulici Kmochova. Kromě nového povrchu silnice vybudovali dělníci také zcela nový chodník, nové zastávky MHD, upravili zeleň a doplnili osvětlení. Po třech letech je tak kompletně zrekonstruovaná celá silnice z Malšovic do Svinar.

Po téměř třech měsících dokončili silničáři poslední etapu rekonstrukce silnice z Malšovy Lhoty do Hradce Králové.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.