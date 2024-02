Na jediné přístupové cestě do Špindlerova Mlýna se má začít pracovat v dubnu a hotovo má být do začátku zimy. Řidiči tak musí počítat s kyvadlovou dopravou. „Postaví se nejdřív provizorní mosty, provoz bude částečně vedený po stávajících mostech,“ vysvětluje technicko-obchodní náměstek Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Koutník.

Na Náchodsku začne také stavba přeložky silnice z Bělovsi do Velkého Poříčí.

Hejtmanství letos plánuje celkem 57 investic do silnic, některé zahájí, v jiných bude pokračovat. Celkem je to víc než 100 kilometrů silnic a k tomu opravy 34 mostů. Na Jičínsku to bude 15 investic, Hradecku 12, na Trutnovsku a Náchodsku po 10 a na Rychnovsku 5 a stavby v rámci průmyslové zóny Kvasiny. K tomu se upraví 12 nebezpečných míst v kraji.

Ceny silničních staveb podle výsledků tendrů klesají. „V tuto chvíli se ukazuje, že vysoutěžené stavby jsou oproti projektovým cenám nižší o zhruba 16 až 20 procent,“ vysvětluje hejtman Martin Červíček. Oproti plánu by se tak mohlo letos začít stavět ještě víc než plánovaných 57 silničních staveb.

Mezi letos zahajované víceleté stavby patří rekonstrukce Ruské a Poděbradovy ulice v Jičíně, nebo dlouho očekávané práce na dvojce mezi Týništěm a Albrechticemi nad Orlicí a dál na hranici Pardubického kraje. Kvůli špatnému stavu „záplavových mostků“ je tam dnes omezená nosnost.

„Podařilo se nám vyřešit majetkové problémy a letos budeme moci konečně začít,“ slibuje investiční náměstek hejtmana Václav Řehoř. Rekonstrukce dvojky, inundačních mostků a mostu přes Orlici má stát 220 milionů. „Letos začneme úsekem Albrechtice na Vysoké Chvojno. Chtěli bychom začít v květnu a hotovo by mělo být za dva až tři měsíce. A na podzim bychom začali realizovat tu velkou stavbu Albrechtice - Týniště,“ popisuje průběh prací za krajskou Údržbu silnic Jiří Koutník. Pak se připraví mostní provizoria a k samotnému omezení provozu dojde až v příštím roce.

Z víceletých staveb se začne pracovat i na komunikaci mezi Zábědovem a Novým Bydžovem, která je součástí důležité silnice z Bydžova do Chlumce nad Cidlinou.

Kraj otevře obchvat Opočna a stavbu dalších zahájí

Naopak letos se řidiči dočkají dokončení obchvatu Opočna, tedy klíčové cesty do Orlických hor. „Tam musíme ještě položit asfaltové kryty, počítáme s tím, že v červnu a červenci bude probíhat zkušební provoz, musíme provést hluková měření a podobně a následně bude stavba zkolaudovaná,“ věří Jiří Koutník.

Na Rychnovsku začnou první práce na obchvatu Solnice a Častolovic. To jsou stavby, které zaplatí stát penězi na rozvoj průmyslové zóny Kvasiny. Kolem Solnice se pak první řidiči svezou za dva roky, Častolovice pak objedou v roce 2027.

Kraji se také podařilo získat první peníze od státu na opravy menších silnic, které poškodil provoz během stavby dálnice D11 z Hradce na Jaroměř. Opraví tak cestu z Rodova do Hořiněvsi.