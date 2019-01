HRADEC KRÁLOVÉ - Brzký nástup zimy zpozdí dokončení oprav řady silnic a mostů v regionu.

Sravba mýtné brány | Foto: DENÍK/David Taneček

Vloni mohli silničáři stavět a opravovat celou zimu, protože vlastně žádná nepřišla.

Letos jako by si to počasí chtělo vynahradit a silničáři museli odložit dokončení investic, které byly těsně před zprovozněním, na jaro.

„Zkomplikovalo se to opravdu všude. Minulý týden, když nejvíc sněžilo, nejela ani obalovna,“ posteskl si ředitel královéhradecké pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Marek Novotný.

Hrozilo dokonce, že se nestihne včas znovuzprovoznit frekventovanou výpadovku z Hradce na Ostravu. Kamiony jedoucí od Třebechovic musí sotva dvoukilometrový úsek už desátý den složitě objíždět přes Býšť. Osobní tranzit je sváděn přes jiné okolní vesnice, kde obtěžuje obyvatele.

„O tom, že by se to nestihlo do plánovaného 25. listopadu, ale zatím žádné zprávy z krajského úřadu nemáme,“ řekla Miluše Votroubková z ŘSD.

Už uprostřed závějí sněhu se včera například stříhaly pásky na nově zrekonstruovaném průtahu Lanškrounem.

Horší je situace ve Vlčnově u Chrudimi, kde se mělo od konce října jezdit po zbrusu nové silnici. Ale nejezdí a do jara ani nebude.

„Silnice se měla opravovat společně s výstavbou kanalizace, ta se ale zdržela a teď v zimě už se bohužel silnice opravit nestihne. Po provizorním povrchu tam pustíme jen dopravní obsluhu či autobusy,“ uvedl technický náměstek Správy a údržby silnic Pardubického kraje Antonín Jalůvka.

Nestihlo se dodělat ani několik mostů, u kterých termín zprovoznění ovšem od počátku závisel na počasí. Například v Dašicích nebo Mladějově a Dlouhé Loučce na Svitavsku.

„Nikde ale není napsáno, že se ještě neoteplí na deset stupňů a rozjeté akce se nedodělají,“ dodal Jalůvka.

S asfaltováním se musí počkat na jaro

Zima a sníh pozdržely otevření poloviny čtyřpruhu mezi pardubickým nádražím a Globusem ve směru od Hradce, na který byl položen nový asfaltový koberec. Zprovozněn byl až týden po dokončení. Sníh znemožnil nalajnovat dopravní značení.

„Provizorní značení by vyšlo na moc peněz,“ dodal šéf pardubického Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Bohumil Veber.

Pardubická krajská správa a údržba silnic přes brzký nástup zimy stihla utratit všechno, co na letošní rok dostala.

Stejně tak jejich hradečtí kolegové. „Kromě pár nedodělků máme hotovo a najíždíme na zimní režim,“ přisvědčil šéf Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje Zdeněk Kos.

A co se týče čerstvě započatých investic, tam se narozdíl od finálních povrchů může pokračovat i během mrazů.

Pozdržena tak není výstavba posledních šesti kilometrů dálnice D11 před Hradcem Králové ani obchvat Holic. „Na zemní práce je nejhorší podzimní, blátivé počasí. Když umrzne, dělá se mnohem lépe,“ uvedl šéf královéhradeckého ŘSD Marek Novotný.

Dokonce i betonování se může dělat do teplot do minus pěti stupňů. Naopak na pokládku asfaltových koberců musí být aspoň pět nad nulou.

„Padesátky“ na státovkách? Nikde prý nejsou zbytečné

Kolona aut si to na státovce z Hradce Králoové do Pardubic pod komíny opatovické elektrárny šine líně osmdesátkou.

Až tak úplně líná ale není. Nedávno tady byly instalovány cedule omezující rychlost na padesátku. Ale tu – občas – respektují jen řidiči s jinou než hradeckou či pardubickou „espézetkou“. Naopak se najdou střelci, kteří se i na plné čáře chystají kolonu předjíždět.

„Absolutně nechápu, k čemu tady padesátka je,“ kroutí hlavou Miloš Strnad z Chrudimi, který tudy jezdí každý den do práce. Trochu napovídají snad jen bagry, které hned vedle budují dálnici.

Vysvětlení policie připomíná styl Královny koloběžky: za instalaci padesátky je odpovědný krajský úřad, který ji nařídil, my ne. Ale s omezením souhlasíme.

„Není tam vůbec zbytečné. Silnice prochází staveništěm a jedna z odboček má kvůli malému poloměru nepřehledný výjezd,“ argumentuje šéf východočeského dopravního inspektorátu Karel Bušta.

Připustil ovšem riziko, že podobná, podle řady řidičů zbytečná omezení povedou k tomu, že nebudou respektována ani tam, kde přehnaná nejsou. V obytných zónách, u škol či úřadů ve městech.

Na sotva dvacetikilometrovém úseku mezi oběma krajskými městy přitom na řidiče číhá podobných nástrah víc.

Jen o zhruba 200 metrů dál směrem na Hradec byla před časem umístěna dokonce „dvacítka“. A to kvůli archeologům, kteří na sousedním poli v místě plánované dálnice dělali záchranný průzkum.

A když se vydáte naopak do Pardubic, po zbrusu novém asfaltu na dálnici mezi Globusem a Paramem musíte jet také padesátkou. Proč? „Koberec vozovky je úplně nový, ještě zcela neuzrál a může být kvůli tomu ještě mastný a kluzký. Do pátku ale omezení zmizí,“ slibuje Bušta.

Ani na jednom ze tří míst však se však podle něho policejního radaru bát nemusíte. Zní to skoro jako výzva řidičům: kašlete na značky.

„Příčí se mi dávat radar tam, kde je omezení jen přechodné. Nejsme městská policie,“ uvedl Bušta.

Pokuty za rychlost vám hrozí na té samé silnici jinde. U obchodní zóny před Hradcem Králové ve směru na Pardubice, kde se čtyřproudá výpadovka zužuje v klasický dvoupruh. Silnice mající parametry dálnice tu svádí k vyšším rychlostem.

Řidiči to tady ale už znají, a tak zatímco po bezpečném čtyřpruhu jedou předpisovou devadesátkou, vzápětí na užším dvoupruhu to mnozí rozpálí na sto třicet.