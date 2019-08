Siluety mrtvých budí emoce

"Nevím, co to je, ale je to morbidní," říká mladá žena s kočárkem nad bílou siluetou ležícího těla na chodníku u hradeckého Tyršova mostu. Právě emoce chce v lidech vzbudit kampaň Nepozornost zabíjí, která cílí především na nejzranitelnější bytosti v silničním provozu - na chodce.

Nepozornost zabíjí... | Foto: archiv ČAP

Tyršův most je jedním ze tří míst v Hradci Králové, kde se siluety objevily: další jsou na Gočárově třídě, který je jedním z nejfrekventovanějších a také nejrychlejších silničních úseků uvnitř Hradce Králové, a kde v polovině června došlo k zatím poslední fatální kolizi auta a člověka ve městě. Šedesátiletá žena, kterou tady na přechodu pro chodce zabilo osobní auto, je jedním ze čtyř chodců, kteří letos v Královéhradeckém kraji nepřežili střet s autem. Další desítky utrpěly velmi těžká zranění, často s doživotními následky. V emotivní kampani Nepozornost zabíjí spojily síly Česká asociace pojišťoven, Policie České republiky a BESIP. Jejich statistiky mluví jasně: nejen na východě Čech, ale v celé České republice počet smrtelných nehod chodců přibývá. Jejich pozornost, kterou by měli stoprocentně věnovat ostražitosti při pohybu v silničním provozu, si stále častěji uzurpuje téměř nepřetržité sledování displayů mobilních telefonů. Až děsivou podívanou před několika týdny nabídlo video, které zachytilo nehodu v Brně: přímo pod jedoucí tramvaj tam vstoupil třináctiletý chlapec - s očima přilepenýma k telefonu. Právě na nebezpečí života on-line upozorňuje také drobný detail u zmíněných bílých siluet sražených chodců: malý obrys ležícího telefonu. Ani u jedné z hradeckých nehod zřejmě nebyl příčinu střet chodce a auta, ale sledování mobilu podle policie i pojišťoven začíná být stále častějším nebezpečným fenoménem ve veřejném prostoru. A snaží to připomenout i tabulky s nápisy u "těl": Monika připojena, Petr fotil, Patrik pařil. Emoce včetně rozčílení nad trochu morbidní formou, kterou organizátoři kampaně Nepozornost zabíjí záměrně zvolili, jsou podle krajského koordinátora prevence na krajském ředitelství Policie České republiky Ondřeje Moravčíka žádoucí: "Kampaň Nepozornost zabíjí svůj smysl má, cílí totiž v emoční rovině na bezpečnost nejbližších. Každý z nás je zranitelný a je žádoucí mít to neustále na paměti." uvedl. Hradec Králové je jedním ze sedmi míst v České republice, kde kampaň Nepozornost zabíjí potrvá až do konce září. Statistika v Královéhradeckém kraji:

- Od počátku roku se v kraji stalo 85 nehod s chodci, v 23 případech ji zavinil právě chodec.

- Čtyři chodci při nehodách zemřeli.

- Příčiny u čtyř tragických dopravních nehod s úmrtím:

- Ve dvou případech nedání přednosti na přechodu pro chodce - chodec na vyznačeném přechodu pro chodce, jízda na červený světelný signál.

- V jednom případě předjíždění - dodávka se s chodcem střetla v protisměrné části vozovky, chodec vedl kolo.

- V jednom případě šlo o nesprávný způsob jízdy - řidič nákladního vozidla s návěsem se rozjel v době, kdy před jeho vozidlem přecházela chodkyně z jeho pravé strany.

(zdroj: KŘ PČR)

Autor: Ivana Fričová