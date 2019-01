Hradec Králové - Nové vedení a nový směr bude o víkendu v Hradci Králové hledat ČSSD. Chce u toho být i prezident Miloš Zeman. Může jeho projev ovlivnit volbu předsedy?

Prezident Miloš Zeman. | Foto: Archiv VLP / Šťastný Vladimír

„Nemůže. Zcela jistě se k jednotlivým kandidátům nebude vyjadřovat,“ myslí si poslanec a starosta Náchoda Jan Birke.

Názor, že prezident dění na sjezdu neovlivní, zastávají i další členové ČSSD, které Deník oslovil. „Někteří členové jsou na jeho straně, jiní nikoliv. Na tom se nic nezmění,“ řekl krajský zastupitel Josef Dvořák.

Mimořádný 40. sjezd sociální demokracie, který se o víkendu koná na královéhradecké Střelnici, si vyžádal velmi slabý výsledek ČSSD v podzimních sněmovních volbách. Do té doby nejsilnější strana ve sněmovně získala pro své poslance od voličů pouhých 15 křesel.

Šest stovek účastníků proto bude v neděli volit nového předsedu a místopředsedy. Nečeká se, že by jednání byla jednoduchá, a ČSSD už oznámila, že část sjezdu bude uzavřená.

Do toho už v úvodu sjezdu vystoupí se svým projevem prezident Zeman, jehož osobnost stranu rozhodně nesjednocuje.

Ukázalo se to při nedávné prezidentské volbě. Část členů ČSSD se proti Zemanovi vymezovala, mnoho jejich spolustraníků však Miloše Zemana naopak preferovalo.

Současný předseda sociální demokracie Milan Chovanec se dokonce krátce po skončení voleb při Zemanově vítězném projevu objevil ve skupině rozjásaných prezidentových příznivců, kde byl nepřehlédnutelný.

Návrat na místo svého vítězství

Miloš Zeman má navíc důvod, proč se na královéhradecké Střelnici nechat vidět a slyšet. Právě tady si ho v únoru roku 1993 sociální demokrati zvolili do svého čela.

Zeman z nich za to udělal nejprve nejsilnější opoziční stranu, potom je dovedl i k vítězství ve sněmovních volbách a sám se stal premiérem.

Před jedenácti lety z ČSSD odešel, ale dění ve straně stále sleduje. Letos v lednu podpořil platformu Zachraňme ČSSD, kterou v Táboře představili bývalí hejtmani Michal Hašek a Jiří Zimola s poslancem Jaroslavem Foldynou, tedy kritici současného vedení strany.

„Nejsem lhostejný. Se vší vážností říkám, že mne katastrofa sociální demokracie zasáhla,“ uvedl Zeman v dopise, který v Táboře zazněl.

Setkání platformy se tehdy zúčastnil i Milan Chovanec.

Může Zeman ovlivnit volby v ČSSD?

Jan Birke, poslanec a starosta Náchoda: Nemůže je ovlivnit. Jako jeden z nejzkušenějších politiků se pan prezident určitě nebude vyjadřovat k jednotlivým kandidátům. Bude mluvit spíše o značce, tedy o ČSSD, což bude zajímat všechny účastníky. Tak to cítím a je to i mé přání. Kdyby ovšem o kandidátech mluvil, volby by ovlivnit mohl.



Josef Dvořák, krajský zastupitel: Myslím, že v současnosti se v ČSSD prolínají rozdílné názory na pana prezidenta. Někteří jsou na jeho straně, jiní nikoliv. Ale ten, kdo má jasný názor na věc, už si to rozmluvit nenechá, a na tom projev prezidenta Zemana nic nezmění.



Milan Jaroš, 1. náměstek primátora Hradce Králové: Pana prezidenta si na sjezd pozval náš úřadující předseda, který to bere jakou jistou podporu pro svoji osobu, aby byl zvolen řádným předsedou. Já si však myslím, že mu to nepomůže.



Jiří Štěpán, hejtman: Prezidenta na sjezd pozval z pozice statutárního místopředsedy ČSSD Milan Chovanec. Domnívám se, že pozvání mohlo být projednáno celým vedením a mělo přijít v období pro ČSSD klidnějším. Pevně však věřím, že návštěva prezidenta sjezd naší nejstarší politické strany výrazněji neovlivní.

Kdo kandiduje

Na předsedu ČSSD jsou navrženi: Jan Hamáček, Milan Chovanec, Miroslav Krejčík, Antonín Staněk, Jiří Zimola, Romana Žatecká.



Kandidátem na předsedu bez nominace z okresní či krajské konference je Jan Jukl.



Na statutárního místopředsedu jsou navrženi: Jan Hamáček, Tomáš Hanzel, Roman Onderka.



Do funkce místopředsedy jsou navrženi: Matěj Benda, Jitka Dostálová, Miroslav Dvořák, Jana Fialová, Jaroslav Foldyna, Tomáš Hanzel, Radim Hejduk, Lubomír Hejzlar, Milan Chovanec, Jan Chvojka, Petr Kořenek, Miroslav Krejčík, Leoš Malina, Hana Masáková, Svatopluk Němeček, Martin Netolický, Roman Onderka, Pavel Poc, Olga Sehnalová, Antonín Staněk, Michal Šmarda, Jaroslav Špaček, Jana Vajdíková, Ondřej Veselý, Jiří Zemánek, Jiří Zimola.