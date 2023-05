Zhruba 200 metrů dlouhý svah na severní straně Kopce svatého Jana nad Hradcem Králové se teď proměnil v kvetoucí louku. To, že tady před víc než 30 lety fungovala sjezdovka s umělým povrchem, připomínají tři narezlé sloupy osvětlení.

„Moc se mi ten nápad nezdá, líbí se mi ta vyhlídka na město a hory v pozadí, ale sjezdovku si tady v Polabí moc nedovedu představit,“ říká pan Lukáš, který si z lavičky na hraně svahu vychutnává hradecké panorama s hřebenem Krkonoš v pozadí.

Poskytnutí městských pozemků na dobu 30 let pro sjezdovku s umělým povrchem schválilo před dvěma lety hradecké zastupitelstvo. Podmínkou ale byla dohoda s majitelem bývalého obslužného objektu sjezdovky, který budovu na prahu někdejší sjezdovky přestavěl na rodinný dům. „Probíhá jednání mezi městem a panem Tomkem a mně nepřísluší se k tomu vyjadřovat,“ komentuje stručně situaci investor zvažované sjezdovky Petr Smola.

Vedení města se s oběma v posledních týdnech setkalo. „Jsme úplně na začátku, s panem Tomkem jsme se sešli, několikrát i s panem Smolou. Ale musíme si ve vedení města záměr ujasnit, co tam bude. Jakou podobu ta část kopce bude mít. Je několik variant. Budeme se muset nad tím sejít. Myslím si, že nejpozději do prázdnin budeme mít jasno a posuneme se dál, ale stěžejní bude jednání s panem Tomkem,“ myslí si náměstek hradecké primátorky Pavel Vrbický (Piráti).

Podle Petra Smoly budou pro plán na obnovení sjezdovky klíčové následující dva týdny: „Buď to bude definitivně pryč, nebo se to posune někam dopředu.“

Podnikatel, který na okraji hradeckých lesů už vybudoval lanový Park na větvi, se svého plánu nevzdává. „Ten umělý povrch má tak dobré tepelně izolační vlastnosti, že přírodní sníh začne odtávat až při teplotě 15 stupňů. Pokud na něj napadne přírodní sníh, tak tam vydrží. Zasněžování tedy neplánujeme a určitě by nebylo ani vhodné,“ popisuje svůj záměr hradecký podnikatel.

Jenže kromě domu pana Tomka pod Rozárkou zbrzdil projekt také biologický průzkum lokality. Ten na Rozárce našel víc než 800 druhů hmyzu, pět stovek druhů motýlů a na tři stovky druhů broků. Z toho je 11 druhů zvláště chráněných. V místě a okolí má také žít 13 zvláště chráněných obratlovců. Investor Petr Smola si nechal udělat oponentní průzkum, který chce zveřejnit v příštích dvou týdnech.

„Našlo se tam plno zajímavých druhů, ale závěr je, že ten projekt je přípustný. Chystá se schůzka, kde se sejdou ochránci přírody, kteří mají nějaký posudek, a pan inženýr Ludvík, který pro nás dělal dlouhodobý průzkum na Rozárce,“ uvádí Petr Smola.

Oba průzkumy chce při rozhodování o Rozárce zohlednit vedení města. Primátorka Pavlína Springerová pro sjezdovku před dvěma lety ještě jako opoziční zastupitelka hlasovala: „Určitě je to jedna z variant, která mě zajímá, přijde mi schůdná. Samozřejmě si dovedu představit, že tam bude i jiné využití. Za mě by bylo nejhorší řešení, kdyby se na Rozárce nic nedělo,“ říká bývalá závodní lyžařka, která na Rozárce jako dítě závodila. Současně připouští, že názory na využití svahu jsou v koalici různé.

Proti je například náměstek Adam Záruba (Změna pro Hradec a Zelení): „Můj názor se nemění, provedený biologických průzkum nalezl opakovaně několik desítek chráněných druhů. Dělali ho renomovaní odborníci z hradeckého muzea. To území je velice cenné i z pohledu dalších desítek druhů. Tady si myslím si, že nějaká výstavba tam možná není, to si řekněme na rovinu.“

Adam Záruba by budoucnost Rozárky viděl spíš v drobnějších úpravách. „Může to být příjemné místo pro různé aktivity lidí. Není potřeba tam dělat nějaké komerční aktivity. Z mého pohledu by bylo optimální nechat volně přístupnou plochu, upravit případně vršek, zabránit ve vjezdu aut a nechat volný vyhlídkový prostor,“ dodává Adam Záruba.

Klíčové pro budoucnost Rozárky tak budou následující týdny.