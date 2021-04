Moderní sportovní areál s vyhlídkovou restaurací a celoročně využívanou sjezdovkou s umělým povrchem Snowflex chce na svahu Rozárka vybudovat podnikatel Petr Smola. Návrh, se kterým mu pomáhal známý architekt David Vávra, představil před dvěma měsíci.

Postupně získal podporu výboru pro územní plánování i městských radních. Teď je na řadě krok poslední – souhlas zastupitelů. Ti budou o projektu rozhodovat už v pondělí. A zdaleka ne všichni jsou myšlenkou pronajmout investorovi lukrativní městský pozemek na desítky dalších let nadšení. V pondělí dokonce vznikla petice, která požaduje vypsání urbanisticko-architektonické soutěže a odmítá pronájem současnému zájemci. Od pondělí petici podepsalo už asi 260 lidí. Jsou mezi nimi i někteří zastupitelé. Třeba bývalý náměstek primátora Martin Hanousek (Zelení) nebo předseda zastupitelského klubu Pirátů Aleš Dohnal. „Město by si v případě takto lukrativního pozemku určitě mělo vybrat z více komerčních subjektů. Možná by se i ukázalo, že návrh pana Smoly je nejlepší, měl by ale obstát v nějaké širší konkurenci,“ vysvětlil svůj postoj Dohnal.

Petr Smola, který už v Hradci provozuje úspěšný Park Na Větvi, prý s peticí nemá problém. „Je demokracie a k té tento nástroj samozřejmě patří. Naše myšlenka se stala věcí veřejnou, má své příznivce i odpůrce. Tak to u zajímavých projektů bývá,“ řekl Deníku investor s tím, že na zastupitelstvu určitě očekává diskuzi. „Nicméně bych chtěl v pondělí znát jasnou odpověď zastupitelů,“ dodal Smola. Pokud by chtělo jít město jinou cestou a vypisovat soutěž, se svým projektem by se jí už neúčastnil. „Nikdo nemůže čekat, že se budeme soutěže s tímto návrhem účastnit, když jsme ho veřejně prezentovali a obhajovali. To by nedávalo smysl,“ vysvětlil Smola.

Podporu projektu vyjadřuje vedení města, opakovaně projekt podpořil například primátor Alexandr Hrabálek (ODS). A za projekt se nyní postavilo šest nejbližších Komisí místních samospráv (KMS). „Tu petici bereme jako obstrukci. Pokud by se vypsala další soutěž, tak se opět problém s Rozárkou odsune a nikdy se na ni nic neudělá,“ neskrýval obavy předseda KMS Nový Hradec Králové Petr Dusil.

Pokud projekt Petra Smoly dojde k realizaci, nebudou na Rozárce lyžaři poprvé. Sjezdovka fungovala na svahu od 70. let minulého století zhruba 20 let. Naposledy se zde lyžovalo na umělém povrchu v roce 1992. Dnes už připomínají tehdejší sjezdovku jen prorezlé osvětlovací stožáry. Už v roce 2023 by zde mohla být sjezdovka nová. Projekt počítá s tím, že by v areálu mohlo najednou lyžovat 30 až 40 lidí. V dopoledních hodinách by podle Smoly mohli svah využívat školáci, odpoledne rodiče s dětmi a večer dospělí. Nad sjezdovkou by měla také vyrůst restaurace dle návrhu architekta Davida Vávry.