Česká Skalice - Přestože po stále nedokončeném silničním obchvatu města projede denně pouzě několik desítek automobilů, pradoxně se stává častým dějištěm dopravních nehod.

Obchvat v České Skalici. | Foto: DENÍK/Hynek Šnajdar

Právě před nebezpečím dopravních nehod na obchvatu okolo města varují policisté Dopravního inspektorátu v Náchodě. „Podle statistik dopravní nehodovosti jedním z míst, kde motoristé bourají nejčastěji, se stal právě úsek nové silnice, která objíždí Českou Skalici,“ potvrdila mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.

V minulém roce na celém úseku „třiatřicítky“, tedy silnice první třídy číslo 33 vedoucí od Hradce Králové na hranice s Polskem, zaznamenali policisté 256 dopravních nehod. „Na kratičkém úseku nedokončeného obchvatu jich bylo z tohoto celkového počtu 14, což činí celých šest procent. Pět z těchto nehod přitom skončilo zraněním,“ upozornila mluvčí Prachařová. V letošním roce je situace obdobná, nepříznivý trend dopravní nehodovosti v tomto úseku pokračuje. Do současné doby se na „třiatřicítce“ stalo 101 dopravních nehod, na úseku českoskalického obchvatu jich z toho bylo sedm, tedy sedm procent. Čtyři nehody opět skončily zraněnými účastníky. „Nejrizikovějším místem se ukazuje být křižovatka, ze které ústí na jedné straně vedlejší silnice do firmy Gondela, na straně druhé vedlejší silnice do České Skalice. Právě tam dochází k nehodám s těžkými následky,“ konstatovala mluvčí policie.

Zatím nejzávažnější nehodu tam zaznamenali dopravní policisté v prázdninových měsících minulého roku. V těchto místech se střetly v nemalé rychlosti dva osobní automobily, když řidič osobního vozidla Opel nedal při odbočování doleva do České Skalice přednost protijedoucímu BMW a ještě chtěl manévr před ním stihnout. Tato nehoda skončila třemi těžkými zraněními osob z vozu Opel a dvěma lehčími zraněními z vozu BMW. Právě nedání přednosti v jízdě je také nejčastější příčinou nehod v tomto úseku silnice. Hned za ním následuje nebezpečné otáčení, rychlost a lesní zvěř, která nečekaně přebíhá vozovku. „Dopravní policisté proto nabádají motoristy, aby předvídali možné rizikové situace a nespoléhali se na dobré brzdy. Přehledné místo svádí k vyšší rychlosti, ale řidiči leckdy nepočítají s tím, že řidič v automobilu před nimi nebo proti nim se rozhodne odbočit, ale blikat a brzdit bude až na poslední chvíli,“ uvedla Prachařová, která se domnívá, že právě malý provoz na této komunikaci svádí k nepozornosti.