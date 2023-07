Jako po peřince se běhá po nové stezce v hradeckých lesích. Skandinávský běžecký okruh má povrch tvořený vrstvou písku, štěpky a pilin. „Je k pohybovému aparátu velmi šetrný,“ říká olympionička Eva Vrabcová Nývltová, která žije na okraji lesů v Hradci Králové.

Skandinávská stezka v městských lesích pro běžce. „Je to měkoučké,“ chválí hradeckou novinku olympionička Eva Vrabcová Nývltová. | Video: Deník/Jiří Fremuth

„Je to měkoučké. Když běháte po asfaltu, trpí nohy a klouby, ale tento povrch je k pohybovému aparátu velmi šetrný. Je skvělé, že máte možnost změnit povrch pro běhání,“ chválí hradeckou novinku olympionička Eva Vrabcová Nývltová, která si nový povrch známý spíš ze Skandinávie vyzkoušela jako první.

„Je to náročnější na trénování, ale to je spíš výhoda. Výhoda je i to, že je to v lese, je tady velmi příjemné klima, je to velký rozdíl proti rozpálenému městu,“ dodává k novému okruhu olympionička. Bývalá maratonská běžkyně žije na okraji hradeckých lesů a paletu možností vyžití v nich miluje. Ať už asfaltový okruh pro bruslaře, pohádkové a naučné stezky, rytířské hradiště, nebo obory s divočáky nebo vysokou.

Podívejte se, jak se stezka budovala:

Vybudování unikátního okruhu dlouhého 800 metrů trvalo Městským lesům Hradec Králové něco přes dva měsíce. „Jsme v lese, takže jsme museli odstranit pařezy. Jako spodní vrstvu navézt písek, který se zhutnil, na něj přišla zhruba deseticentimetrová vrstva štěpky a navrch zasypání pilinami, aby se změkčil krok,“ líčí složení vrstev okruhu ředitel městské společnosti Milan Zerzán.

Okraje trasy pak vymezují impregnované dřevěné kulatiny. Okruh je jednosměrný a určený je jen pro běžce. Od parkoviště u Lesního hřbitova je to na něj zhruba 200 metrů.

A na poslední novinku v městských lesích se v běžeckých botách chystá i hradecká primátorka. „Městské lesy jsou perlou našeho města a to, jak tady dokážeme harmonicky zkombinovat různé funkce lesa, je pro mě následováníhodné,“ chválí Pavlína Springerová.

Vybudování další perly rekreačních lesů na okraji města stálo necelých 800 tisíc korun. Část zaplatily peníze, které získaly Hradecké služby z re-use pointů. To jsou místa, kde si mohou na sběrných dvorech lidé koupit za velmi příznivé ceny věci, které by jinak skončily jako odpad. A přispěly i další společnosti.

„Běh navíc ještě po měkkém povrchu je výbornou prevencí. Přesně tyto typy projektů podporujeme, protože dostat lidi z města ze sedavých zaměstnání do lesa, je právě to, co může pomoci, aby méně trpěli civilizačními chorobami. Jako je třeba ischemickou chorobou srdeční,“ vysvětluje statisícový dar ředitel východočeské pobočky Vojenské zdravotní pojišťovny a rekreační běžec Martin Sýkora.

U nástupu na okruh je provizorní sezení, stojany na kola a informační cedule. Jedna z nich třeba radí běžcům, jak se správně protáhnout. „Kolem trati budou i další posezení a další tabule s radami pro správné běhání,“ slibuje ředitel městských lesů Milan Zerzán.

V hlavě má i další plány. „Příští rok bychom rádi otevřeli stezku pro bikery zhruba mezi kempem Stříbrný rybník a Marokánkou. Uvažujeme o různě náročných trasách. Také bychom rádi obnovili lesní divadlo na Novém Hradci Králové,“ uvažuje nad dalšími novinkami Milan Zerzán.