„Zrovna naší dcery se to dotkne tak, že bude ve škole od rána do tří odpoledne. Pro nás to bude velká komplikace. Obávám se, že nebude stíhat kroužky, na které chodí už léta a které má ráda,“ rozčiluje se jedna z maminek, která si nepřála zveřejnit jméno. Současně dodává, že složitou situaci chápe: „Pokud se nám to ale vůbec podaří skloubit, tak ze mě bude rok taxikář.“

Štěpán Mach, jehož dvě děti na školu chodí, naopak se změnou velké problémy nemá. „Ačkoliv to pro nás paradoxně znamená, že budeme vozit děti na dvě místa, tak to takový problém není. Pracuji totiž nedaleko. Trochu to vlastně vítáme, aspoň děti poznají střed města, kam se v budoucnu přesunou snad na střední školu.“

Více než polovina žáků tak bude z okrajových Malšovic dojíždět tři kilometry do centra. „Celkem se to týká 260 našich žáků. Celý druhý stupeň a páté třídy budou mít vyučování v části budovy Základní školy v Lipkách,“ vysvětluje ředitel Petr Lehký.

Děti budou ráno vozit autobusy dopravního podniku, zpět se budou vracet samy. „Zpátky je to problematické, protože třídy budou končit různě. Stravovat se budou na třech místech a my jsme dostali z jídelen časy, kdy se tam budou moci naše děti stravovat,“ popisuje komplikace Lehký a dodává, že rodiče jsou vstřícní. „Nějaké dotazy a obavy jsou. Jedná se především o dopravu dětí z Malšovic do centra a o stravovaní.“

Hotovo za rok

Budova druhého stupně z roku 1985 se přestavuje od začátku prázdnin. „Jsme škola, která je kapacitně úplně plná a neměli jsme jedinou volnou učebnu. Všechny, které byly původně odborné, ať už fyziky nebo chemie, byly současně kmenové. Omezovalo to výuku,“ připomíná Lehký. Přístavba začne sloužit dětem a pedagogům za rok. Kapacita školy se nezmění. „Bude tam samostatná učebna fyziky, chemie, přírodopisu, druhá počítačová učebna, zázemí pro pedagogy a výtah,“ popisuje novinky ředitel školy

Na přistavěném patře bude zelená střecha, kterou chce škola využívat k výuce. „Budeme tam mít venkovní multifunkční učebnu. Bude to přístřešek a lavice. Na některé hodiny budou děti v podstatě v přírodě. Dovedu si tam představit výuku jazyků,“ dodává Petr Lehký. Jeho škola se profiluje jako ekologická, a tak je součástí přestavby i akumulační nádrž na vodu, ze které se bude zalévat budoucí zelená střecha i školní zahrada.