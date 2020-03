Učitelé zatím komunikují s žáky aspoň přes internet, jako velký problém se ale jeví i samotné známkování úkolů. „Sankce jsou velice omezené, nelze nikoho hodnotit za neúčast, protože ta výuka probíhá individuálně. Bude složité určit, zda se žáci nemohli výuky na dálku účastnit, nebo se na ni jen vykašlali,“ vysvětluje Josef Matyáš ředitel Střední průmyslové školy Otty Wichterleho v Hronově. Některým studentům závěrečného ročníku však domácí příprava vyhovuje. „Připravuji se stejně jako kdyby byly platné původní maturitní termíny. Myslím, že máme naopak více času a můžeme si to lépe rozvrhnout,“ pochvaluje si čtvrťačka Dia Opanasjuková.

Podle ministra školství Roberta Plagy se studenti vrátí do lavic nejdříve v polovině května. Státní část maturity by se pak měla uskutečnit nejdříve 21 dní od znovuotevření škol, maturanti navíc nebudou skládat písemnou část z českého a cizího jazyka.

Maturanti jásají, ostatní žáci se zlobí

Ředitel Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí Václav Pavelka stejně jako většina jeho kolegů doufá, že žáci nastoupí do škol před prvním červnem. Pokud by se tak totiž nestalo, dostali by studenti posledního ročníku maturitní vysvědčení pouze na základě průměru známek z posledních tří vysvědčení. To by naopak potěšilo většinu maturantů. „Líbí se mi, že by se dělal průměr ze známek. Sice to vysvědčení nebude nic moc, ale v dané situaci je to pro nás super,“ říká studentka čtvrtého ročníku gymnázia Hana Beková.

Na sociálních sítích toto rozhodnutí ministerstva školství odstartovalo velkou vůli nevole od řady studentů z nižších ročníků, kteří zmiňované řešení nepovažují za férové.

Ředitel hradecké Sion High School Denis Doksanský si však myslí, že letošní maturanti nemají v ničem výhodu. „I když se jim zkouška odpustí, tak to bude až v červnu, kdy už to většina studentů v předchozích letech měla za sebou. Maturanti si nervy prožijí úplně stejně jako minulé ročníky a rozhodně nemůžu říci, že by to měli letos zadarmo,“ míní Doksanský.

Sen opakujících maturantů

Současná situace může být velkou výhodou také pro studenty, kteří závěrečné či maturitní zkoušky opakují. I pro ně má platit případné sestavení maturitního vysvědčení z průměru známek. „Z nějakého důvodu to jsou děti, kterým se nedaří, a tohle je pro ně splněný sen. Chápu, že pro žáky, kteří si to museli odmakat je to nepříjemné, na druhou stranu, tak to v životě chodí,“ dodává Doksanský.

Vedení škol zatím čeká na vysvětlení, zda by se mělo u žáků, kteří zkoušky opakují, jednat o průměr známek ze stejných vysvědčení jako u letošních maturantů. Samotní rodiče školy podporují a jen minimum z nich se ozývá s negativním přístupem k distanční výuce. „V posledních dnech jsem dostal spoustu chápajících mailů od rodičů, že je to výzva, kterou společně zvládneme,“ říká ředitel hradeckého Gymnázia J.K. Tyla Matěj Ondřej Havel.

