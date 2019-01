VÝCHODNÍ ČECHY - V Královéhradeckém kraji stoupá v posledních letech počet dětí, které navštěvují mateřské školy. Zatímco v září 2005 evidovala zařízení pro předškoláky podle statistik kraje 15.924 dětí, letos v září to bylo již 16.310 dětí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

V Královéhradeckém kraji letos v září fungovalo 299 mateřských škol, v kraji je možné najít kromě škol zřizovaných obcemi také zařízení církevní či soukromá.

Například v Hradci Králové funguje 29 mateřských škol, od roku 2004 stoupla jejich kapacita o osm desítek míst, celkem zařízení pro předškolní děti nabízejí v Hradci Králové 2352 míst. Radnice sice ukončila provoz mateřské školy v Kyjovské ulici, naopak ale posílila kapacitu dalších zařízení ve městě.

"V rámci města je počet míst pro předškolní vzdělávání dostatečný, poptávka rodičů o umístění dětí převyšuje kapacitu pouze některých mateřských škol umístěných v centru města," uvedl mluvčí hradecké radnice Václav Svoboda. Rodiče platí za umístění do školky v Hradci Králové na celý den 300 korun měsíčně, poslední rok je zdarma.

Kvůli dalšímu očekávanému nárůstu počtu dětí plánuje hradecká radnice další rozvoj mateřských škol. Například chce zajistit podmínky pro celodenní provoz mateřské školy v Malšově Lhotě, rozšířit kapacitu školky ve Štefcově ulici či v souvislosti s uvolněním družiny Základní školy v Habrmanově ulici vybudovat nové zařízení pro předškoláky.

Velký zájem potvrzuje například Mateřská škola Sion. Od roku 2006 funguje v Hradci Králové a nyní ji navštěvuje 48 dětí. Školku zřídilo Křesťanské centrum Sion, které je jedním ze sborů Jednoty bratrské, děti do školy míří z celého Hradce Králové i z okolí. "Zájem je obrovský, musíme zájemce o umístění dětí do školky odmítat, protože nemáme dostatečné prostory pro otevření další třídy," řekl ČTK Michal Řada ze školky Sion. Rodiče dětí platí měsíčně přes 2000 korun, v ceně je však zahrnuté stravné i další aktivity pro děti.

V Trutnově funguje deset mateřských škol, jesle a také speciální mateřská škola pro postižené děti. "Kapacita je dostačující, neevidujeme žádné problémy s umístěním dětí do škol. Mateřské školy mají také dostatek míst pro narůstající počet dětí v těchto letech," řekl Karel Rouha, vedoucí odboru sociální věcí, školství a zdravotnictví trutnovské radnice. Trutnovská radnice v roce 2005 jednu mateřskou školu pro nedostatečný zájem dětí zrušila.

Především v menších obcích fungují mateřské a základní školy v jediném subjektu. "Letos jsme museli otevřít kvůli zvyšujícímu se zájmu o umístění v mateřské škole druhou třídu, celkem chodí 36 dětí," řekla ředitelka Základní a mateřské školy v Provodově - Šonově na Náchodsku Iva Stonjeková. Rodiče platí za umístění dětí ve školce 200 korun měsíčně.

Školky v Pardubickém kraji místy přestávají stačit přírůstku dětí

Mateřským školám v Pardubickém kraji v posledních letech přibývá dětí. V roce 2001 jich bylo ve více než 300 předškolních zařízeních podle statistik krajského úřadu 14.725, vloni již školky navštěvovalo 15.284 dětí. Celkově zatím mateřské školy poptávce rodičů dostačují, v budoucnu by však jejich kapacita kvůli populačnímu přírůstku mohla někde přestat stačit.

Většina mateřských škol v kraji existuje samostatně, některé jsou sloučeny se základními školami. Všechny jsou zřizovány obcemi s výjimkou soukromé školky Klas v Pardubicích. "Počet dětí v mateřských školách v posledních letech mírně stoupá," řekla Renata Černíková z odboru školství Pardubického kraje.

Rostoucí zájem o předškolní zařízení zaznamenala většina měst v regionu. "Dětí pozvolna přibývá, letos jich bylo k poslednímu září zapsáno 2452. Zatím jsme všechny umístili a zbývají ještě volné kapacity, například nová školka ve Starých Čívicích má stále jednu třídu pro 25 dětí volnou," uvedla Helena Šicová z odboru školství pardubického magistrátu.

Rodiče si ale nemohou vybrat libovolnou školku ve své blízkosti, musejí se přizpůsobit jejich možnostem. Šicová odhaduje, že již během příštích několika let by školky nemusely zájmu stačit. "Podle statistik by se mělo narodit nejvíce dětí za posledních 20 let, pak by kapacita mateřských škol moha být nedostatečná," uvedla Šicová.

Téměř plné jsou mateřské školy ve Svitavách. Do 23 zařízení chodí v současnosti 1035 dětí, minulý rok jich bylo o 40 méně. "Jen jedna školka má ještě několik volných míst, v ostatních musejí ředitelky další zájemce odmítat. Celkem volno ale mají mateřské školy na venkově," řekla Jitka Faršolasová z odboru školství a kultury svitavské radnice.

Rezervu stále má sedm mateřských škol v Chrudimi. "Navštěvuje je přes 700 dětí, jejich počet stagnuje, ale víme, že do roku 2011 by se toto číslo mohlo zvýšit asi o 50 dalších. Se zájmem ale mohou zahýbat sociální opatření vlády, měli bychom být ale schopní vyjít vstříc všem rodičům, i kdyby se odhady nárůstu splnily," řekl vedoucí odboru školství a kultury v Chrudimi Ivan Slejška.

Podle jeho zkušeností zájem o umístění děti ve školkách ovlivňují i takové věci, jako jsou ceny potravin a platby v mateřských školách, kdy část rodičů raději nechává předškolní děti z úsporných důvodů doma. Větší zájem o školky naopak vyvolala možnost, že ženy na mateřské dovolené mohly své potomky umístit do předškolního zařízení na část dne, aniž by se jim kvůli tomu tím krátil rodičovský příspěvek.

Školky mohou požadovat za svou péči až polovinu nákladů na provoz. Například v Pardubicích se pohybují měsíční platby od 220 do 545 korun, průměrná částka činí 320 korun. Podobné sumy platí rodiče za děti v předškolních zařízeních i v dalších městech Pardubického kraje.