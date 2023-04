Je páteční odpoledne a v Hradci Králové v části Škroupovy ulice u Centrálu stojí auta po jedné straně podélně a na druhé šikmo. „Tady se dá zaparkovat tak do 9 ráno. Je tu několik obchodů, restaurace. To parkování potřeba je, nikde blíž tady nic není. Už teď je míst málo, pokud ještě ubydou, tak nevím, kde nám budou zákazníci stát,“ neskrývá nelibost nad chystanou změnou prodavač v hokejových potřebách Jan Dostálek.

Místo po zrušených podélných stání má sloužit cyklistům jedoucím od Labe. „Máme tady novou lávku, která trochu budí rozpaky tím, jak je navázaná na cyklistické trasy hlavně v předpolí, kde je Škroupova ulice. Tam jsme přijali opatření, které umožní obousměrný provoz vlastně až k Centrálu,“ vysvětlil rozhodnutí rady města náměstek hradecké primátorky pro životní prostředí Adam Záruba (Změna pro Hradec a Zelení).

Podélná stání mají být zrušená od křižovatky s Průmyslovou až k Centrálu. Změnit se má i úhel protějších šikmých stání tak, aby se řidičům lépe vyjíždělo a nehrozily kolize s kolaři. I kvůli tomu v centru ubyde asi dvacítka stání. „Pokud bude úhel parkování 60 stupňů, tak to bude pro cyklisty, kteří jedou za parkujícími auty bezpečnější, protože řidiči na ně lépe uvidí, respektive budou mít víc prostoru na vycouvání,“ vysvětlil náměstek primátorky pro dopravu Miroslav Hloušek (ODS).

O chystané změně se opozice dozvěděla až od autora článku. Místopředseda zastupitelského klubu ANO Denis Doksanský říká, že na jednu stranu hnutí podporuje cyklistickou dopravu, na druhou by se ale mělo myslet i na řidiče: „Podpora cyklistů by neměla cíleně znepříjemňovat život lidem s auty, jak jsme to mohli v posledních letech sledovat v Praze pod vedením Pirátů. V tomto smyslu máme obavy, aby takzvaná udržitelná doprava nepřinášela obdobná omezování jako tam a rozhodně bychom je nepodpořili.“

Opoziční ANO se také obává negativního vlivu na místní obchodníky. „Už dnes je zde velmi obtížné při cestě za nákupy parkovací místa najít. Žel o tomto záměru vedení města jsme jako zastupitelský klub ANO neobdrželi podrobnější informace ani s námi o něm nikdo osobně nejednal," podivuje se Denis Doksanský.

Vedení města ale namítá, že hradecké ulice jsou plné aut a to omezuje ostatní druhy dopravy. „Je to asi nepopulární opatření, ale pokud tady chceme podporovat cyklistickou dopravu, tak pár takových opatření bude muset být,“ míní Adam Záruba.

Nepopulárnosti změny si je vědomý i další náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09): „Na rovinu se v Hradci na mnoha místech uplatňují řešení, která štvou řidiče i cyklisty. Pokud bychom si nevybrali jednu z cest, tak při snaze o kompromis půjdeme směrem, který bude štvát obě skupiny uživatelů veřejného prostranství.“

Současná koalice ve vedení města se v programovém prohlášení zavázala k podpoře udržitelné dopravy, tedy právě cyklistů, chodců nebo hromadné dopravy. „V kontextu na lávku jsme vybrali jako jedno z prvních míst právě Škroupovu ulici. Ano, dojde k omezení parkování, ale dojde také k tomu, že budou mít cyklisté daleko bezpečnější a komfortnější prostředí,“ argumentuje Lukáš Řádek.

Nová úprava má fungovat do letních prázdnin, časem mají navázat i stavební úpravy Škroupovy ulice a křižovatky s Průmyslovou. Do budoucna se v místě plánuje i parkovací dům.

„Lávka otevřela lidem, kteří bydlí v tomto prostoru, možnost parkovat i v prostoru u Aldisu. Myslím si, že to není jen jednostranné zhoršení pro motoristy, ale důležité je zlepšení pro cyklisty,“ dodává Adam Záruba.