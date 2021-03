/ANKETA, FOTOGALERIE/ Už jen poslední krok zbývá k zahájení mnoho let očekávané stavby nového fotbalového stadionu v Hradci Králové. Pokud v pondělí zastupitelé schválí vítěznou nabídku, začne se stadion stavět nejdéle v září letošního roku. Hradecký deník vám už nyní přináší vizualizace, které radnice zveřejní až na zastupitelstvu.

Vizualizace nového fotbalového stadionu. Hotový má být na jaře 2023. | Foto: Vizualizace

Dvě velmi dobré zprávy dostali fanoušci hradeckého fotbalu v posledních dvou dnech. V úterý nejprve městští radní schválili vítěze tendru na stavbu stadionu, včera pak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zastavil správní řízení ohledně tendru. V praxi to znamená, že k zahájení stavby zbývá městu už jen poslední krok. Vítěznou nabídku uskupení firem Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont s cenou 568 milionů korun bez DPH musí v pondělí schválit zastupitelé. Pokud se tak stane, může primátor města Alexandr Hrabálek (ODS) v první polovině dubna za město podepsat smlouvu. Od té doby bude mít dodavatel stavby 24 měsíců na dokončení stadionu. Samotná stavba začne podle investičního náměstka Jiřího Bláhy (ODS) nejpozději v září. A na jaře 2023 by měli hradečtí fotbalisté poprvé vyběhnout do zápasu na zbrusu novém stadionu pro osm tisíc diváků.