Meteorologové vydali varování před silným větrem, který by se během pondělního rána měl změnit až na orkán.

Odstraňování následků orkánu Sabine | Video: Michal Fanta / DENÍK

Zoo ve Dvoře Králové nad Labem zůstane dnes zavřená. Zvířata z bezpečnostních důvodů zůstanou ve svých ubikacích a vnitřních expozicích. Pro případ výpadku proudu je připravená centrála, která zajistí například topení a okysličování akvárií. Otevřeno by mělo být znovu od úterý 11. února.



Kvůli silnému větru nejezdí lanovka na Sněžku, a to ani do mezistanice na Růžové hoře. V lyžařských areálech v Krkonoších, ve SkiResortu Černá hora – Pec a Špindlerově Mlýně jsou vleky a lanovky v provozu. Na sjezdovkách v Peci pod Sněžkou je 100 cm sněhu, na Černé hoře 80 cm, ve Špindlerově Mlýně 60 centimetrů.



Podle Horské služby Krkonoše leží na hřebenech hor zhruba 60 – 100 cm sněhu. Vyhlášen je druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. V polohách pod 1000 metrů nad mořem prší. “Zde je sněhová pokrývka mokrá až podmáčená, mohou se zde vyskytnout laviny z mokrého sněhu. Během dne se bude ochlazovat a srážky se budou měnit ve sněhové i v nižších polohách hor. Uvolnění laviny je možné jen při velkém dodatečném zatížení a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu, které se většinou zastaví ještě na svahu,” uvedl Robert Dlouhý z Horské služby Krkonoše. Horská služba nedoporučuje túry po horách.