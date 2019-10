Jednání mezi zástupci SVJ a radnicí se blíží ke konci. Druhý listopadový týden obě strany podepíší smlouvu. Podle ní by SVJ měla do tří měsíců dodat městu minimálně 75 procent podpisů majitelů bytů, kterými lidé potvrdí souhlas se stavbou na jejich pozemku. Jde o nezbytný krok k zahájení roky očekávané rekonstrukce.

Jenže proces, na jehož konci by se obyvatelé měli dočkat oprav nejzanedbanější ulice ve městě, tím zdaleka nekončí. Naopak. „Až získáme podpisy, bude zahájeno územní řízení, které může trvat tři až pět měsíců,“ řekl náměstek primátora pro oblast investic Jiří Bláha (ODS). Po zisku územního rozhodnutí přijde na řadu projektová dokumentace. Na vypracování projektové dokumentace bude mít projektant dalších deset měsíců. Do této fáze se město v optimistické variantě může dostat někdy v druhé polovině roku 2021. Celý proces má přitom ještě několik dalších fází. „Až bude hotová projektová dokumentace, musíme zajistit stavební povolení. O jeho vydání rozhodne státní správa, budou znovu potřeba souhlasy vlastníků. Věříme, že povolení získáme během tří až pěti měsíců,“ popsal další postup Bláha.

V tomto volebním období se nezačne

Po zisku stavebního povolení přijde na řadu zhotovení projektové dokumentace. Lhůta je dalších pět měsíců. Pak už by mělo na řadu přijít vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací. „To by v případě příznivých podmínek mohlo být vypsáno v roce 2023. Převážná většina termínů je dána zákonem, a tudíž je nelze urychlit,“ vysvětlil náměstek pro investice nově vyhlášený termín. Jisté je, že do příštích komunálních voleb, které se uskuteční na podzim roku 2022, se s rekonstrukcí nezačne.

„Je to sice běh na dlouho trať, ale pokud budou vlastníci bytů táhnout s městem za jeden provaz, nevidím důvod, proč by to nešlo.“

(Jiří Bláha (ODS))

Náměstkyně v létě hovořila jinak

Dá se očekávat, že rekonstrukce Benešovy třídy bude znovu velkým volebním tématem. Tak jako při několika předchozích volbách. Před těmi loňskými slibovaly recept na rekonstrukci Benešovky snad všechny strany. Pokračování revitalizace slíbila současná koalice i ve svém programovém prohlášení. Ještě v červenci pak mluvila náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO) o začátku v roce 2021. „Do konce roku chceme mít souhlasy, abychom v příštím roce mohli pokračovat ve stavebním řízení a do dvou let začít stavět,“ řekla Deníku Pourová před třemi měsíci. Teď je všechno jinak.