Od ledna tak musejí lidé v Hradci Králové počítat s tím, že si za jízdu autobusy a trolejbusy připlatí. Nejvíce se změna jízdného dotkne seniorů, dětí a doprovodu. Při platbě městskou kartou, která doposud stála 14 korun, si dospělí za jednu jízdu zaplatí 16 korun. Papírové jízdenky pak podraží z 20 na 25 korun, sms jízdenka z 25 na 30 korun a jízdenka u řidiče z 30 na 40 korun. Roční jízdné pro dospělé stoupne jen nepatrně, místo 3700 korun zaplatíte od nového roku 3870 korun. Větší dopad však bude mít nový tarif pro školáky. Roční předplatné podraží ze současných 1480 korun na rovných 1800. Nejvíce si však připlatí senioři. Ti doposud platili za roční „lítačku“ sto korun. Teď však budou muset zaplatit rovných 600 korun. Nově pak budou muset zaplatiti i lidé doprovázející dítě do tří let věku. A to 16 korun. Za dětský kočárek si DPMHK bude účtovat pět korun.