Jména tří nejvyšších představitelů nové krajské vlády jsou známé. Hejtmanem bude bývalý policejní prezident a současný předseda senátorského klubu ODS Martin Červíček, který poslední čtyři roky na kraji vykonával funkci prvního náměstka hejtmana. Nyní se tedy posune ještě o jeden stupínek výš. Jeho prvním náměstkem bude volební lídr Pirátů, dvaatřicetiletý softwarový analytik a hradecký zastupitel Pavel Bulíček.

Na starosti bude mít v nové krajské vládě investice, inovace a IT. Druhým náměstkem hejtmana bude bývalý vicepremiér, někdejší předseda KDU-ČSL a současný poslanec Pavel Bělobrádek. Zodpovídat bude za oblasti životního prostředí, zemědělství a vodohospodářství, které měl v dosluhující vládě na starosti jeho stranický kolega, lidovec Karel Klíma. Zajímavostí je, že Červíček s Bělobrádkem se před dvěma lety utkali v druhém kole senátních voleb na Náchodsku.

Úspěšnější byl tehdy první jmenovaný. Zášť mezi oběma muži ale rozhodně nepanuje. Před lety spolu oba političtí rivalové dokonce hráli v jednom fotbalovém týmu. Nyní si vyzkouší také spolupráci v krajské vládě. Velký comeback pak zažije bývalý dlouholetý hradecký primátor Zdeněk Fink z Hradeckého demokratického klubu, který se stane novým šéfem krajského zdravotnictví. Ve funkci nahradí Aleše Cabicara, se kterým šel do letošních voleb na společné kandidátce. Protože ale lídr Spojenců pro KHK ve volbách neuspěl a v krajském zastupitelstvu bude chybět, nahradí ho právě jeho kolega.

Kdo další zasedne v nové krajské vládě nechtějí koaliční partneři zatím prozradit. Vše ozřejmí až na čtvrteční tiskové konferenci. Jisté je, že Martin Červíček jako hejtman už nebude mít na starosti oblast dopravy.

"Určitě bych s tím rád vypomohl, ale myslím si, že role hejtmana je trochu jiná," potvrdil Červíček. Ve svých funkcích by mohli podle zákulisních informací zůstat dosavadní radní Rudolf Cogan (STAN) a Martina Berdychová (Východočeši).

Cogan má v dosluhující vládě na starosti oblast financí, Berdychová oblast školství, kultury a sportu. Místo by se mohlo najít i pro dosavadního radního pro investice Václava Řehoře z ODS. Převzít by ale musel jinou gesci, neboť investice bude mít pod palcem Pavel Bulíček. Otazníky zůstávají kromě dopravy také nad oblastí sociálních věcí nebo regionálního rozvoje. Dvě z těchto oblastí by teoreticky měly připadnout Pirátům. Například pro funkci radní pro sociální věci by mohla mít předpoklady trojka pirátské kandidátky, pracovnice trutnovské charity Martina Vágner Dostálová. Definitivně jasno bude už zítra.