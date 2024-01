Sluneční věž přivede sluneční záření do prostoru přednáškového sálu hradecké hvězdárny. „Diváci budou mít možnost sledovat sluneční obraz přímo před sebou na plátně. S tímto obrazem je možné dělat různé experimenty, které navazují na obsahovou náplň našich programů. Obraz Slunce dostaneme dovnitř a poskytne nám to možnost se o něm pobavit a podívat se na věci, na které se člověk běžně podívat nemůže,“ vysvětluje ředitel ředitel Hvězdárny a planetária v Hradci Králové Miroslav Krejčí.

Zařízení zvané celostat pomocí optických prvků, tedy zrcadel, případně čoček sleduje Slunce. Jeho obraz pošle věží dolů a díky odklonění se postupně dostane do prostoru sálu s diváky. Původní myšlenka instalovat v Hradci Králové sluneční věž vznikla již při prvotních návrzích podoby observatoře.

„Umí lidem ukázat přímý obraz Slunce odražený od promítacího plátna, které je před nimi. Tento záměr měli už naši předchůdci, kteří hvězdárnu kdysi připravovali. My se nyní budeme snažit, abychom sluneční věž dovedli k původní myšlence a zrealizovali ji,“ upřesňuje Krejčí.

Slunce a zákonitosti s ním spojené hradečtí astronomové představují návštěvníkům prostřednictvím přístrojů odedávna a zabývá se jím například i program s názvem Astrofyzika určený pro studenty gymnázií a lyceí.

„Obraz Slunce se dá rozložit na spektrum a tím můžeme ukázat, co všechno ve slunečním záření je. Studentům přibližujeme, co je v něm zdraví prospěšné a co naopak škodí,“ podotýká Krejčí a připomíná, že sledování Slunce má na Novém Hradci své místo i z jiného důvodu.

„Sídlí tady solární a ozonová observatoř Českého hydrometeorologického ústavu, která se slunečním zářením také zabývá, takže to má i tento kontext.“

Modernizaci ikonického objektu v jižní části krajského města odstartuje architektonická soutěž, která vyústí v projektovou dokumentaci. Ta určí novou podobu hvězdárny.