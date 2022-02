„Když jsem jela ráno autobusem do práce, tak mi manžel poslal zprávu, že na nás zaútočilo Rusko, a že vypukla válka. Jsme z toho v šoku. Půlka lidí tady pochází z oblastí, kde se válčí, holky jsou ubrečené,“ říká mi žena středního věku, která se bojí zveřejnit jméno. Do Česka jezdí za prací už 15 let a dnes tady má trvalý pobyt: „Bojím se. Teď útočili na Ivano-Frankivsk, je to od nás kousek. Je to hrůza. Letos jsem chtěla zbytek rodiny dostat sem do Česka. Nevím, co bude dál,“ uvažuje a když mluví o své rodině, do očí se jí tlačí slzy a zadrhává hlas. Na otázku, kdo za situaci na východě Evropy může, ale odpovídá rázně a bez zaváhání: „Putin. Chce ovládnout svět.“