Petr Trejbal je starostou Sboru dobrovolných hasičů ve Smidarech už deset let. Hasičem byl jeho táta, on sám začínal v pěti letech a u hasičů je také jeho syn. „Doma bych nevydržel, zdraví slouží, tak co bych dělala doma,“ směje se dnes pětašedesátiletý muž, který sloužil 30 let u profesionálních hasičů v Novém Bydžově: „Nejhorší jsou zásahy, kde je zraněné dítě. To se stává často u dopravních nehod, na to si člověk těžko zvyká,“ vzpomíná. U profíků zažil hašení velkých požárů, zásahy u dopravních nehod i pomoc při povodních. Některé výjezdy ale byly i úsměvnější: „Třeba když nás zavolali ke kočce, která uvázla na stromě. Když k ní nakonec vylezete, tak kočka seskočí dolů,“ vzpomíná s úsměvem.