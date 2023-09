„Zásadní problém je, že si léčí mindráky na baráku,“ nebere si servítky Petr Majzl, který v domě v Komenského ulici žije. Mluví o synovi jedné z majitelek bytů Oldřichu Svobodovi. „Stále vystupoval proti všem. Nikdy nebyl ničemu nápomocný a vždy vše otáčel proti. Všechno bylo špatně, přitom ti lidé dělali vše pro to, aby barák fungoval, ale on vždy všechno rozporoval,“ rozčiluje se starší muž.

Dlouholeté spory dostaly věc až ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Oldřich Svoboda, zastupující před soudem svou 85letou matku, napadl platnost říjnové schůze společenství majitelů jednotek domu. Ta umožnila volbu profesionálního předsedy společenství. Situace v domě se totiž dostala tak daleko, že nikdo nechtěl společenství vlastníků vést, a před šesti lety mu soud určil opatrovníka. Ale ani to situaci nezlepšilo a společenství vlastníků nemělo statutární orgán. Soud žalobu zamítl a Jaroslavu Svobodovou odsoudil k náhradě nákladů řízení.

Oldřich Svoboda, profesí právník, odmítá, že by údržba domu vázla jeho vinou. „Já nic neparalyzuju, jen upozorňuji na to, že to dělají špatně. Jestli někdo něco dělá špatně, tak ať to nedělá. Jen chci, aby se dodržovaly stanovy společenství. Pokud budou dělat to, co se má dělat, tak mi to nevadí,“ řekl Hradeckému deníku.