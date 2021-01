Zdroj: DeníkLoni proto skupina obyvatel dokonce připravila podpisovou akci, ve které vyzvali radnici k řešení některých dopravních problémů. Žádali například omezení rychlosti pro nákladní automobily, instalaci úsekového radaru nebo příspěvek na výměnu oken podél hlavní smiřické silnice kvůli vysokému hluku.

Město se podle starosty Smiřic Luboše Tuzara připomínkami zabývalo. Některé požadavky se však ukázaly jako nereálné. Dopravní značku na omezení rychlosti pro kamiony totiž zamítl dopravní inspektorát policie. Případný příspěvek na výměnu oken zase prý musí lidé případně požadovat od správce komunikace. Ta totiž nepatří městu, ale kraji. „Domluvili jsme nicméně s organizátory petice na tom, že zaplatíme měření a pokud z něj vyjde, že jsou limity porušovány, občané se s tím materiálem obrátí na vlastníka komunikace. To měření se nedávno uskutečnilo, ale zatím ještě od té firmy nemáme výsledky,“ vysvětluje starosta. V říjnu se ve městě uskutečnil také sběr dopravní dat. Podle Tuzara ukázal, že ačkoliv může nový povrch svádět k rychlejší jízdě, porušování předpisů je spíš výjimkou. „Nejvíce stížností zde souvisí s řepnou kampaní, kdy městem projíždí mnoho kamionů. S cukrovarem ale velmi dobře funguje letitá dohoda. Přímo před městským úřadem je kamera a orientační radar. Pokud zaznamenáme kamion z cukrovaru, který překročí rychlost, předáme to vedení cukrovaru a řidič z toho má postih,“ popisuje Tuzar. Díky tomu je podle něj situace snesitelná. Určité obavy mají místní i z dokončení dalšího úseku dálnice D11, ze které bude ještě letos otevřen i sjezd do Smiřic. Město proto slibuje, že po jeho otevření zopakuje sběr dopravních dat, aby dopady na provoz ve Smiřicích vyhodnotilo.

Podobně jako v dalších městech trápí i obyvatele Smiřic také nedostatek parkovacích míst zejména na sídlišti. Aspoň částečně má v tomto ohledu pomoct asi 60 nových míst, které by mělo město vybudovat v nejbližších měsících. „V současnosti budeme žádat o stavební povolení. Samozřejmě víme, že ani tento počet nebude úplně stačit, ale na naše poměry je to výrazná pomoc a mělo by to situaci aspoň trochu stabilizovat,“ dodává smiřický starosta.