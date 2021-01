„Protože jde o památkově chráněný objekt, tak jsme například jenom dva roky řešili co a jak s památkáři,“ popisuje starosta. Město rozhodně nemá dostatek financí na to, aby celý projekt uskutečnilo za své peníze.

„Budova je v našem vlastnictví. Jsme ochotní řešit záležitosti ohledně pláště budovy, jako jsou okna, dveře, fasáda nebo střecha. Všechno ostatní ale musí jít za investorem,“ řekl Deníku Tuzar už v září 2019. Nyní přiznává, že časové prodlevy část původních investorů odradily.

Jeden seriózní zájemce ale s městem dál jedná. Podle starosty jde o subjekt ze Slovenska, který úspěšně provozuje rodinný pivovar a má ambice se rozvíjet. Kromě koronavirové krize ovšem plánovaný projekt v současnosti brzdí ještě jedna překážka. A to situace s čistírnou odpadních vod (ČOV). Ta se totiž po mohutné zástavbě v místní části Rodov ocitla na samé hranici své kapacity. „Pivovar bychom tak nyní vlastně neměli kam připojit,“ přiznává Tuzar, který v současnosti vede společně se starosty z Černožic a Holohlav jednání o intenzifikaci ČOV. Ta ale podle něj bude trvat několik let.

„Jednání se tak nyní ani nesnažím akcelerovat. Nechtěl bych se dostat do situace, že se s investory dohodneme a já bych jim pak musel říct, že musí tři nebo čtyři roky počkat, protože je nemáme kam připojit. Projekt je nicméně hotový a věřím, že to v dohledné době klapne,“ dodává Luboš Tuzar.

Pokud by přece jen projekt velkého smiřického pivovaru nevyšel, má dlouholetý starosta v hlavě i záložní plán. „V takovém případě bychom vybudovali aspoň pivovarskou restauraci, do které by nám pivo dodával nějaký z okolních pivovarů. Mohl by nám třeba vařit speciální smiřickou dvanáctku,“ uvažuje smiřický starosta. V každém případě prý ale chce zámecký areál pro nějakou restauraci využít. Celý zámecký areál má podle něj pro Smiřice i díky nedaleké cyklostezce velký turistický potenciál, který by byla škoda nevyužít.