Spor o budoucnost kaštanové aleje trvá už více než tři roky a ještě zdaleka nekončí. Náměstek primátora Jiří Bláha se prý obává, že by SŽDC mohla kvůli průtahům projekt dokonce hodit pod stůl. SŽDC ale zatím zájem o zdvoukolejnění stále avizuje.

V době, kdy dohady o kaš-tance opět začaly plnit média a spolek Kaštanka svolal na sobotu happening pro záchranu aleje, však přišla nečekaná zpráva. V neděli večer při přecházení kolejí přímo na tomto místě tragicky zemřel mladý muž. Podle policistů klopýtl o kolej a spadl pod vlak.

Nešťastná událost otevírá téma, o kterém se zatím příliš nemluvilo. Přes železniční trať vedou dva nelegální přechody, přes které si lidé běžně zkracují cestu. A nejsou nijak zabezpečené. Po vyšlapaných pěšinách místní lidé chodí do Opatovické ulice jak z Janáčkovy ulice, tak i z ulice Družstevní. Právě tam se stala v neděli tragická nehoda. „Oba dva přechody tam jsou historicky od chvíle, co tam byla vybudována trať. Je škoda, že doteď nebyly přechody zlegalizované a zabezpečené,“ říká zástupce spolku Kaštanka Ondřej Samek.

Současné vedení města přechod nezavrhuje

Projektanti zatím prý nakreslili dvojkolejnou trať bez těchto přechodů. „V současné době, a to i s ohledem na budoucnost, je myšlenka úrovňových křížení, hlavně u dvoukolejných tratí, zcela zcestná,“ tvrdil loni bývalý náměstek primátora Jindřich Vedlich. Současné vedení radnice hovoří jinak. „Vybudování zabezpečeného přechodu bychom podpořili,“ říká radní Adam Záruba ze Změny pro Hradec a Zelených s tím, že světelná signalizace a závora by mohla být i účelnější než podchod. „Myslím, že u jednoduché varianty zabezpečeného úrovňového přechodu je větší naděje, že ho budou lidé využívat,“ doplňuje Záruba.

„Byli bychom rádi, kdyby se podařilo do projektu dostat nejlépe oba. Ale myslím, že vybudovat oba asi nebude úplně možné. Lidé, kteří na druhé straně kolejí bydlí, by byli samozřejmě radši, kdyby zůstaly oba dva. Jim to zkracuje cestu k lékaři, na autobus a podobně,“ vysvětluje Samek.

O zabezpečených přechodech prý spolek s radnicí jedná. Ačkoliv ohledně budoucnosti tratě a aleje neshody přetrvávají, v otázce bezpečného přechodu pro místní obyvatele by se zřejmě mohli dohodnout.