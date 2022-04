O Smrtné neděli přivítal Hradec Králové jaro. Smrtná neděle je starodávný slovanský zvyk, kdy se z měst a vesnic vynáší do vody figurína smrti, která symbolizovala zimu, nemoci a vše, co lidem škodí. Hradecká Smrtholka ze slámy a hadrů nakonec skončila na dně soutoku řek, aby také dle tradice přivolala do města veselé jaro.