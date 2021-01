V tomto mezidobí se svěřil, proč se k očkování rozhodl: „Jsem z generace, která je na očkování navyklá. Za celý svůj život jsem prodělal nespočet očkování proti různým chorobám a tak jedno očkování navíc mě snad nezabije,“ vtipkoval pan Václav a sdělil i druhou rovinu svého rozhodnutí: „Dělám to i kvůli tomu, že mám tři vnučky a chci si je ještě užívat. I proto jsem do toho šel. A navíc nemám rád ty popírače očkování a konspirační teorie.“

Zatímco nám pak ukazoval na fotkách vnučky, hodiny ukázaly osmou hodinu a pan Václav se vrhl na rezervaci. „Snad to půjde rychle a systém nespadne. Musím být v devět hodin u lékaře,“ nastiňoval své dnešní plány bývalý dělník z ČKD. Jenže ouha. Jakmile vyplnil políčko s telefonním číslem, kam mu měl dojít aktivační PIN pro další pokračování, všechno se zadrhlo. Kód ne a ne přijít. Po 15 minutách pan Václav sklesle vypnul prohlížeč i počítač a vydal se k doktorovi. Za celou dobu mu však kód nepřišel.

„Tak si to asi nechám na odpoledne. A zavolám synovi, aby mi s tím pomohl. Opravdu se chci nechat očkovat. A to co nejdřív. Ale chápu, že ten systém bude mít ještě nějaké mouchy. Tak uvidíme.“