Les značek v ulicích houstne

Prales začíná připomínat počet dopravních značek v ulicích Hradce Králové. Jen letos jich před zimou přibylo více než 500. Město se tak snaží vyřešit problém s takzvaným chodníkovým zákonem a ušetřit.



Novinka nařizuje městům a obcím, aby se postaraly o čistotu chodníků v zimě, i když jim nepatří. Přibylo však také ulic, kde jsou nově cedule s nápisem, že se silnice v zimním období neudržuje.



„Počet kilometrů komunikací, které máme ošetřovat, se zvýšil zhruba ze 180 na 400. Rozpočet na zimu se však navýšil jen ze šesti na osm milionů,“ vysvětlil vedoucí zimní údržby Technických služeb v Hradci Tomáš Pospíšil.



Nejviditelnější změnou jsou značky na chodnících, které upozorňují na kluzký povrch. Město jich nechalo zhotovit téměř 500. Lidem však přijdou zbytečné. „Běžte se podívat do Žižkových sadů. Hrůza, na sto metrech je jich snad šest. To už vážně nevědí, do čeho dávat peníze?“ rozčilovala se Aneta Přidalová z Hradce.



V případě úrazu na označeném chodníku a při následném soudním sporu by město zřejmě pohořelo. „Jako prevence je to dobrá věc, ale město to nezbavuje případné odpovědnosti,“ tvrdí právník Arnošt Urban.



Vedení technických služeb značky instalovalo na méně frekventovaná místa nebo tam, kde mají chodci k dispozici další chodník. Zároveň přiznává, že se tak snaží eliminovat počet cest, které musí vyčistit v prvních vlnách. „Letos jsme při největší chumelenici měli v terénu 115 lidí. Nemůžeme být všude. Sníh na označených chodnících stejně odklízíme, ale později, až po hlavních trasách,“ řekl Tomáš Pospíšil.



Město se s nízkým počtem lidí snažilo vypořádat nabídkou placené brigády. „Do vyčerpání rozpočtu dáme za úklid chodníku tři koruny za běžný metr. Zatím se ale přihlásil pouze jeden člověk z Roudničky,“ řekl Pospíšil.



Změna by snad konečně měla nastat po Novém roce. „Technické služby převezmou správu sportovních zařízení. Lidé, kteří se v létě věnují údržbě trávníků, budou k dispozici pro okamžité nasazení do ulic,“ míní náměstkyně primátora Pavla Finfrlová.



Při sněhových kalamitách však budou mít problémy nejen silničáři, ale i řidiči. Technické služby totiž letos navíc instalovaly řadu nových značek s textem, že se ulice v zimě neudržuje. „Jde o slepé ulice, jako třeba v nové zástavbě, nebo se tam nedostane naše velká technika. Zajíždíme tam s chodníkovými stroji, ale až poté, co zvládneme sníh v centru,“ dodal vedoucí zimní údržby. „Ještě jsem tady letos nikoho neviděl,“ dušuje se však Petr Kostka z Durychovy ulice.