Návštěvníci si budou moci pochutnat na tom nejlepším pouličním jídle z různých koutů světa. Nebudou chybět speciality z Afriky, Asie či Mongolska, poctivé burgery ani pravé hot dogy té nejvyšší kvality. Food festival startuje v 10 hodin a vstup je zdarma.

Kromě nabídky světových specialit má také ambici naladit návštěvníky na vlnu hudebního festivalu Rock for People, který v Hradci Králové začíná 4. července. K jídlu budou hrát kapely Mala Ruckus, indie rockoví The Valentines nebo instrumentální trio Tribe-J. Nebudou chybět ani taktéž indie rockoví The MayRevolution z nedalekých Pardubic nebo pražští Francesco The Beaver. (op)