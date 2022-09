Zmínila jste potravinou pomoc, jak funguje?

Podmínkou je, že s námi klient musí spolupracovat na řešení svých problémů. Začínáme analýzou rodinného rozpočtu a hledáme řešení. Když známe situaci konkrétního člověka, pak mu můžeme nabídnout právě i potravinovou výpomoc. Balíček obsahuje základní trvanlivé potraviny, například těstoviny, rýži, olej, mléko nebo základní drogerii. Balíček je v přibližné hodnotě tisíc korun. Vždy reagujeme na individuální situaci klienta. Klientům můžeme také vystavit poukázku na odběr oblečení a základního vybavení domácnosti ze Sociálního šatníku. Tato pomoc nepokryje veškeré náklady klientů, ale může jim pomoci překlenout náročné období.

Jak moc se zájem o potravinovou pomoc zvýšil?

Minimálně dvojnásobně. Řekla bych, že víc lidí k nám chodí zhruba od přelomu jara a léta. Dřív jsme potravinové balíčky dávali klientům, se kterými pracujeme dlouhodobě. Teď přichází hodně nových lidí, které k nám pošle úřad práce nebo magistrát města. Často čerpají veškeré sociální dávky, na které mají nárok, ale i tak je to pro ně nedostačující.

Kdo jsou vaši klienti?

Lidé, kteří se ocitli v náročné životní či finanční situaci a už nejsou schopni ji řešit sami nebo s pomocí blízkých. Často žijí na hranici chudoby. Mohou to být osaměle žijící senioři, samoživitelky, ale i rodiny a jednotlivci s nízkými příjmy. Příjem některých našich klientů nedosahuje ani deseti tisíc korun.

Řeší s vámi lidé rostoucí energie?

Překvapivě zatím moc ne. Očekáváme, že nárůst klientů se projeví na jaře příštího roku v období vyúčtování energií.

Poskytujete také pomoc s dluhovým poradenstvím. Tam se zdražování zatím neprojevuje?

Ano, dluhové poradenství poskytujeme. Zdražování se neprojevuje tím, že by k nám chodilo více klientů. Všimli jsme si ale, že se projevuje v oblasti oddlužení ve chvíli, kdy klienti zvažují, zda je pro ně tento způsob řešení dluhů vhodný. V insolvenci je jim srážena vyšší částka, než když mají exekuce pouze pro nepřednostní pohledávky. A klienti mají strach, že pak už to vůbec nezvládnou.

Vidíte nové skupiny, které zdražování ohrožuje?

Zdražování se začíná týkat i lidí s průměrnými příjmy. Tito lidé dosud zvládali řešit své problémy sami nebo za pomoci rodiny a žádné sociální služby nevyužívali.

Takže lidé by neměli váhat, ale začít problémy řešit co nejdříve?

Ano, je to tak. Vždy je lepší problémům předcházet a přijít ve chvíli, kdy rodina hospodaří od výplaty k výplatě. Pokud si začnou půjčovat na úhradu základních měsíčních výdajů, jako je nájem, zálohy na energie, jídlo a podobně, začíná problém. Lidé si myslí, že tuto situaci vyřeší půjčkou, ale toto je krátkodobé řešení, které se většinou vymstí.

Jak se mohou lidé zamyslet nad svými výdaji?

Začít by měli od domácího rozpočtu. Na jednu stranu dát příjmy a na druhou nutné výdaje. Bydlení, dopravu, léky, jídlo, a teprve když jim něco zbývá, pak je možné si koupit něco navíc. Tak ostatně s lidmi, kteří k nám přicházejí, začínáme. Hledáme výdaje, které jsou zbytné a na kterých by se dalo ušetřit, nebo způsoby jak navýšit příjem. Ušetřit se dá například na jízdném. Měla jsem klientku, která si kupovala jednorázové jízdenky na MHD. Byla ve třetím stupni invalidity a měla nárok na zlevněnou celoroční jízdenku a tím ušetřila stokoruny měsíčně.

Jak velké finanční rezervy by měly domácnosti mít?

Podle odborníků by lidé měli mít úspory na půl roku, pokud se ocitnou bez příjmů. Ale to má dnes málokdo, z našich klientů pak nikdo. Často vyčerpá jejich úspory už třeba jen rozbitá pračka.

Existuje poučka, kdy by měli lidé ve finančních problémech požádat o pomoc?

Měli by přijít ve chvíli, kdy shání peníze přes půjčky na to, aby vykryli aktuální měsíc. Běžnou půjčku nedostanou, protože banky je vyhodnotí jako rizikové. Ale je velké nebezpečí, že si vezmou takzvané rychlé, krátkodobé půjčky, některé mají splatnost už za měsíc. Například si půjčí pět tisíc a věří, že to zvládnou splatit. Třeba že mají slíbenou lepší práci, brigádu a podobně. Bohužel to často nezvládnou, začnou se točit v dluhové pasti a berou si další půjčky.

Rychlé půjčky jsou velmi nevýhodné, o tom se mluví už léta. To si lidé stále neuvědomují?

Fenomén posledních let jsou půjčky sjednané přes internet. Je snadné si takovou půjčku pořídit. Lidé uvěří jen těm reklamním sloganům a nečtou pečlivě podmínky půjčky. Jedna věc jsou úroky, pak ale přistupují další poplatky, například za prodloužení splatnosti. Důležité je podívat se na RPSN, což jsou skutečné náklady na půjčku za celý rok. Měli jsme klienty, kteří měli RPSN i šest a půl tisíce procent a více.

Zmínila jste zbytné výdaje, s jakými se setkáváte?

Lidé si chtějí udělat radost, potěšit se. Někdy si koupí drahé oblečení, jdou do restaurace, za kulturou nebo si zaplatí zahraniční dovolenou. Často je to elektronika, drahý telefon nebo chtějí dopřát dětem značkové oblečení, aby se jim spolužáci nesmáli. Pohnutky jsou různé.

Od září začalo druhé kolo oddlužovací akce Milostivé léto. Přicházejí lidé, abyste jim pomohli zbavit se dluhů?

Příliš ne. Naši klienti mají často exekucí hodně a vyřešení jedné exekuce pro ně situaci nezmění. Často nemají peníze na uhrazení jistiny, nebo si je raději nechají jako rezervu, protože se bojí, co bude. Navíc je problém, že Milostivé léto se týká exekucí zahájených do 28. října 2021. Je hodně klientů, kterým byla exekuce nařízená později.

Stydí se lidé za to, že mají dluhy?

Hodně se to změnilo. Když jsme začínali s finančním poradenstvím v roce 2008, tak k nám lidé přicházeli zhrzení a velmi se styděli. Dnes o studu můžeme mluvit jen u minima klientů. Spíš se stydí ti, co za své dluhy zas tak úplně nemohou. Hodně lidí je důvěřivých. Třeba je někdo podvedl nebo se nechají přesvědčit a vezmou si pro někoho půjčku a pak ji musejí splácet sami.

Vaše poradna nepomáhá jen lidem ve finančních problémech. Co dalšího můžete lidem nabídnout?

Nabízíme poradenství v oblasti rodinného práva, dědictví, řešíme nájemní vztahy či pracovní právo. Naší cílovou skupinou jsou osoby v krizi a oběti trestných činů. Našim klientům poskytujeme psychickou podporu formou krizové intervence a podpůrné terapie. Člověk, který je úplně „bolavý“, potřebuje komplexní pomoc. Tedy nejen praktické rady, ale i psychickou podporu a krok za krokem postupně vyvést z krize. Často k nám přicházejí lidé, kteří jsou v patové situaci a důležité je, že najednou nejsou na problémy sami.

Jak se na vás mohou lidé obrátit?

Lidé k nám mohou přijít, napsat, zavolat a stručně nám popsat své problémy. Domluvíme si schůzku, na ní zmapujeme situaci, analyzujeme jejich obtíže a navrhneme různé způsoby řešení. Někomu stačí poradit, někdo potřebuje větší míru podpory. Pak je skupina lidí, které doprovázíme na úřady a pomůžeme jim vyřídit jejich záležitosti.