V Hradci Králové letní kino podporuje město, přesto tu vybírají vstupné. V Pardubicích na letní filmy lidé chodí každý den a zadarmo. Kina pod širým nebem ve východočeských metropolích mají přesto ledasco společného: Oblíbený areál u vody, řady návštěvníků i nabídku filmových trháků. Deník se je pokusil porovnat. Je lepší Rebel nebo Širák? Hlasujte v anketě pod článkem.

Pardubické letní kino Rebel. V Pardubicích byla posledním velkým trhákem světová předpremiéra filmu Brutální vedro. | Foto: Tomáš Kubelka

Pardubické letní kino se již několik let pyšní titulem největšího letního kina. Areál v centru města o prázdninách promítá každý den a filmy jsou navíc zdarma. A to i přes to, že od města dostává dotace, které pokryjí jen zlomek provozu.

V Hradci dali 5 milionů do restaurace

V sousedním Hradci Králové mohou lidé na filmy pod širým nebem chodit kromě pondělí každý den. Místní areál sází na největší filmové hity i nově otevřenou restauraci. Tady si ale zájemci za vstup musí připravit okolo 140 korun. Bez pomoci města si tady provoz kina neumí představit.

„Distributoři filmů nám je zadarmo nedají, takže lidi pouštět bez placení nemůžeme. To by na to město muselo vyčlenit další peníze,“ uvedl provozní hradeckého Letního kina Širák Daniel Kučera z Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti. Ta kino dotuje a investovala do opravy plátna a pódia, která vyšla na více než 360 tisíc korun. Současně zaplatila téměř pětimilionovou rekonstrukci restaurace.

V Pardubicích si platíte jen občerstvení

V Pardubicích letní kino v současném areálu vyrostlo takzvaně na zelené louce, magistrát podle provozovatele nepřispěl nic. Pardubické letní kino Rebel na 66 promítacích dnů dostává od města dotaci zhruba 300 tisíc korun. Přestože letní sezona provozovatele vyjde na 1,8 milionu korun, lidé neplatí vstupné. Je to tak jediné kino v Česku, kde se promítá zadarmo.

„Letitá obliba letního kina je dána také kvalitním produkčním zajištěním, komfortním diváckým zázemím a rozsáhlou propagací. Proto také filmové projekce pod širým nebem přilákaly již více než jeden milion diváků,“ chlubí se zakladatel kina Jan Motyčka s tím, že největší cílovou skupinu tvoří mladí lidé, které lákají především komedie a doplňkový program.

Za 17 sezon letního kina se bezplatné prázdninové promítání stalo v Pardubicích pro místní samozřejmostí. „Chodíme tam s přítelem rádi, samozřejmě vítáme, že je vstup zadarmo, což se v dnešní době jen tak nevidí. Takže si koupíme vždycky jen pití a máme hezký zážitek,“ řekla Pardubačka Martina Nováková.

Diváci do areálu pod mostem Pavla Wonky tradičně míří na oscarové filmy, novinky stříbrného plátna i české klasiky. Vrcholem loňské sedmnácté sezony pardubického letního kina, kterou navštívilo zhruba 50 tisíc diváků, byl dokument o pardubické legendě - Krychlič. Letošní filmovou sezonu zpestřil také film Brutální vedro, který se točil v Pardubicích.

V sousedním Hradci Králové je atmosféra v areálu na břehu Orlice podle provozovatele Daniela Kučery také výjimečná. „Kouzlo letního kina je, že na vás vane svěží větřík. Slyšíte cikády a užíváte si s ostatními atmosféru teplé noci. K tomu si můžete koupit pití v naší opravené restauraci,“ řekl pro Deník Kučera.

Do hradeckého areálu se vejde 800 lidí, někteří návštěvníci si ale berou své deky a sedí na travnatém svahu. Tak areál pojme až tisícovku diváků.

„Pokud nabídneme zajímavý film a vyjde počasí, tak návštěva je vždy velká. Pokud to pak vyjde na pátek nebo sobotu, pak je to ještě lepší. Tam se snažíme nasazovat hitovky, které táhnou i do kamenných kin,“ přiblížil Kučera.

O filmy pod širým nebem mají místní zájem, což potvrdil i Marek Čížek z Hradce Králové. „Když je hezké počasí, tak raději chodím do letního kina. S kamarády si u toho navíc rádi dáme pivo,“ potvrdil pravidelný návštěvník, který letos stihl už dvě promítání.

Sázejí na kvalitní program

Obě východočeská letní kina tvrdí, že sázejí na kvalitní program. „Jednotlivé dny v týdnu jsou zasvěceny různým žánrům, takže si návštěvníci mohou sestavovat program dle vlastních potřeb a chutí, protože vědí, že středy patří dětem, úterní a čtvrteční projekce přinášejí to nejlepší ze světové kinematografie posledního roku, pátky se nesou ve znamení současné tuzemské tvorby, soboty bývají ve znamení snímků oceněných Americkou filmovou akademií a neděle patří celosvětově úspěšným filmovým hitům,“ popsal zakladatel pardubického kina Motyčka.

Provozovatelé v Hradci počítají průměrnou návštěvu na 70 lidí, aktuálně hitem byl poslední díl Indiany Jonese. V Pardubicích byla posledním lákadlem světová předpremiéra filmu Brutální vedro, který filmaři z velké části natočili právě v Pardubicích. Na tu si do letního areálu našly cestu stovky lidí.

Obě kina promítají celé prázdniny a počítají, že návštěvnost ještě poroste.

Hradecké letní kino Širák

Kino promítá od června od konce srpna šest dní v týdnu a teď chystá letošní největší filmové hity.

Lidé za filmy zaplatí okolo 140 korun, ZTP a jejich doprovod pak zaplatí 75 korun. Kapacita nekrytého hlediště je 800 míst k sezení, avšak celý areál pojme přes 1000 návštěvníků.

V areálu letního kina se nachází hospůdka, která kromě točených nápojů nabízí různé pokrmy, snacky a dobroty z grilu. U hlediště je návštěvníkům k dispozici také stánek s občerstvením.

Pardubické kino Rebel

Kino promítá od červa do září každý den v týdnu. Jednotlivé dny v týdnu jsou zasvěceny různým žánrům. Pardubické letní kino Rebel je největším letním kinem v České republice a svým rozsahem, počtem projekcí a délkou trvání nejen tuzemským, ale i středoevropským unikátem.

Míst k sezení na lavičkách je kolem tisícovky, celková kapacita hlediště je téměř neomezená. Lidé si mohou přinést i vlastní deky.

Filmy i doprovodný program jsou zdarma.

V areálu jsou nové stánky s občerstvením a bary.