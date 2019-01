Hradec Králové – Častěji než hradečtí soudci vyslýchají děti kriminalisté. Ti mají k dispozici hračky a knížky.

Soudní tahanice mohou pořádně potrápit dospělé, co teprve, když je nutné vyslechnout před osobou v taláru malé dítě. To vyžaduje zkušený a především citlivý přístup soudce. Přestože nemusí, někteří z nich se v tomto směru dále vzdělávají.



Na hradeckém krajském soudu působí dva s touto specializací. „Výslechy mají své zvláštnosti, snažíme se k nim zvát děti jen v opravdu nejnutnějších případech,“ uvedl Aleš Korejtko, mluvčí krajského soudu.



Nejvíce případů, kdy se do soudní síně dostane dítě, se týká sporů o opatrovnictví v případě rozvodu rodičů. U dítěte se zjišťuje stanovisko, které může soudce brát v potaz. Věk není podstatný, dítě však musí být natolik rozumově vyspělé, aby na věc mohlo mít názor.



„Při jednáních je nutné postupovat obzvlášť citlivě, některé naše soudkyně absolvovaly školení psychologa, které pořádal magistrát,“ sdělil Zdeněk Roch z Okresního soudu v Hradci Králové.



Kursy zaměřené na problematiku dítěte již několik let pro soudce pořádá Justiční akademie v Kroměříži. Pozornost je v nich věnována otázkám emocionality, problematice lži, vlivu rodiny a vrstevníků. „Zájem je a jezdí k nám i soudci z Hradce, za poslední dva roky jsme proškolili přes 130 zájemců,“ uvedl Miroslav Kadlčík z akademie.



Největší práci týkající se výslechu dětí a mladistvých však odvedou policisté a psychologové. Ze získaných výpovědí poté soud čerpá.



„Máme skupinu policistů, kteří umějí s dětmi mluvit a vědí jak zjistit, jestli mluví pravdu. Způsob výslechu se liší případ od případu,“ uvedla policejní mluvčí Anna Pešavová. Při výslechu pomáhají kriminalistům hračky, knížky i příjemné prostředí. Některá oddělení policie mají místnost, která připomíná dětský pokoj.



Psycholog: Děti do deseti let k soudu nepatří

Při soudním jednání znervózní většina dospělých, pro dítě však může řečniště znamenat doslova trauma. „Děti mladší osmi deseti let bych k soudním výslechům vůbec nezval,“ míní Jan Lašek, psycholog z hradecké univerzity.



Jakým způsobem by měli soudci s dětmi u výslechu jednat?

Měli by se snažit vyklidit soudní síň, hovořit k dítěti jemu srozumitelným jazykem za přítomnosti psychologa a sociální pracovnice. Lepší je využít výpovědí, které s dítětem udělali speciálně školení pracovníci, ať už policisté nebo psychologové.



Jak moc jsou výpovědi dětí u soudu důvěryhodné?

U rozvodových sporů o určení opatrovnictví může být vidět vliv jednoho z rozhádaných rodičů, i když děti většinou řeknou, že chtějí být s oběma. V případě náctiletých obviněných může jít o profesionální lháře, tam si ale většinou už poradí proškolení policisté, soudci pak pracují s výpovědí přímo od nich.



Je nutné, aby se soudci tímto směrem školili?

Určitě, někdy je prostě nutné dítě vyslechnout před soudem, a když už k tomu dojde, je důležité, aby to proběhlo co nejcitlivěji. Jedná se o cizí nepříjemné prostředí, dítě je pod tlakem a musí hovořit s pro něj velkou autoritou.

ANKETA: Jak se díváte na výslechy dětí u soudu?

Evžen Hořenovský

74 let

Hradec Králové

Myslím, že je to potřeba, pokud se jedná o nějaký závažný trestný čin. Nevidím důvod, proč by neměly děti vypovídat.



Alena Králová Alena Králová

42 let

Hradec Králové

Do soudní síně bych svoje dítě brala jen v nejnutnějším případě. Snažila bych se raději o citlivý výslech pomocí nějakého psychologa.



Hana Součková Hana Součková

35 let

Hradec Králové

Záleží na věku dítěte, v případě malých dětí se mi to zdá zbytečné a traumatizující. Je ale pravdou, že někdy může svědectví pomoci.



Eva Šimůnková Eva Šimůnková

35 let

Hradec Králové

Nechtěla bych takovou situaci řešit, je to stres pro dospělého, stát před soudem, natož pro malé dítě, které nemusí otázkám rozumět.



Marek Kapucián Marek Kapucián

21 let

Hradec Králové

Pokud je dítěti méně než 15 let, tak bych ho tam nebral. Kamarádi, co mají za sebou rozvodové tahanice, s tím mají špatné zkušenosti.

