Příběh rekonstrukce Benešovy třídy má bizarní pokračování. Zatímco radnice stále shání podpisy majitelů bytů, bez nichž nemůže v projektu rekonstrukce pokračovat, navrhla náměstkyně Věra Pourová na úterní jednání hradeckých zastupitelů bod o prodeji části tamních pozemků. Prodat je chtěla společnosti Krijcos, která zde provozuje nonstop hernu a bar a která chce svůj podnik rozšířit.

Rozšíření herny by znehodnotilo některé byty

Proti prodeji pozemků silně protestovali obyvatelé domu, který s hernou v ulici Jana Masaryka sousedí. Dělí je jen několikametrová průchozí pasáž ve zbídačeném stavu. Pokud by zastupitelé prodej schválili, má prý společnost Krijcos v plánu rozšíření včetně nástavby dvou podlaží na stávající objekt. To by ale znehodnotilo kvalitu některých bytů v sousedním domě. „Ve vzdálenosti asi pěti metrů od oken bytů by měli lidé zeď navýšené budovy. S odprodejem pozemků a nástavbou naprosto zásadně nesouhlasíme,“ řekl na zastupitelstvu jeden z tamních obyvatel. Pirátský zastupitel Pavel Vacek označil možný prodej za nehoráznost.

Předkladatelka návrhu Věra Pourová (ANO) kvůli kritice obyvatel bod z jednání stáhla. „Jednali jsme s nimi proto, že by část té nešťastné situace na Benešovce opravil někdo jiný na svůj náklad. To znamená především lávky, které navazují na tu nemovitost. Do těch ohyzdných prostor by vložili asi pět milionů korun. Když ale vidím tu velkou iniciativu občanů, tak to nejprve projednáme s nimi a teprve potom budeme o věci uvažovat dál,“ řekla na zastupitelstvu Pourová. Kritiku si vysloužila i od Anny Maclové (Koalice pro Hradec). „Nepřijde mi systémové rozprodávat si Benešovku po kouskách, když někdo opraví pět metrů před svým obchodem,“ podivovala se Maclová.