Soutěž Deníku: Vyhrajte lístek na seminář o hubnutí

Hradec Králové - Potřebujete zhubnout a nevíte, jak začít? Pak by se vám mohla líbit akce s názvem Jak je to s hubnutím na jaře? Ta se uskuteční ve středu 20. května od 17 do 19 hodin pod vedením doktorky Kateřiny Cajthamlové v novém školícím středisku Centra Andragogiky ve Svobodných Dvorech v Hradci Králové, kde sídlí také nové kulturně vzdělávací centrum, Centrum Cihelna.

Kateřina Cajthamlová. | Foto: archiv Deníku

Cílem je osvobodit se od mýtů, najít správné stravovací návyky a odbourat překážky pro hubnutí. A kdo se může přihlásit? Kdokoliv, kdo bojuje s nadváhou. Vítáni jsou i ti, kterým chybí pevná vůle změnit své stravovací návyky. Za seminář zaplatíte tři sta korun. S Hradeckým deníkem ale můžete svůj život změnit zdarma. Stačí mít štěstí při losování a odpovědět správně na soutěžní otázku, která zní: Jak se nazývá ozdravný proces, při němž tělo vylučuje jedovaté látky?

a) hypervitaminóza b) detoxikace c) hladovka Odpověď posílejte na e-mail daniela.brazdova@denik.cz do úterních (12. 5.) osmnácti hodin. V případě, že lístky nevyhrajete v soutěži, je možné se na akci přihlásit přes přihlašovací formulář na adrese www.centrumandragogiky.cz/cihelna.

Autor: Redakce